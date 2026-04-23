'Ваши слезы и возмущение – хуже, чем лицемерие'. Игорь Ликарчук назвал виновных в травле учителей: это не школьники

Система управления образованием в Украине годами разрушала авторитет учителя, превращая его в "поставщика услуг", оценивая его работу не по результату, а по лояльности, приучала молчать и соглашаться. Это и многое другое стало первопричиной нынешней волны буллинга педагогов.

Видео дня

Попытки образовательных чиновников выразить возмущение и поддержать педагогов в соцсетях стали "новым жанром образовательного менеджмента" и напоминают попытки снять с себя ответственность за то, что годами профессию и авторитет учителя нивелировали и унижали. Такое мнение высказал бывший глава Украинского центра оценивания качества образования Игорь Ликарчук в заметке в Facebook.

"Образовательное чиновничество, за очень редкими исключениями, подобными действиями постепенно, методично и настойчиво снимали с учителя его право быть авторитетом. Поэтому ваши слезы и возмущение в соцсетях относительно буллинга – это даже не лицемерие. Это значительно хуже. Это попытка снять с себя ответственность за то, что годами профессию и авторитет учителя нивелировали, унижали, разрушали", – написал образовательный эксперт.

По его словам, сегодняшний буллинг учительства – следствие системы управления образованием в Украине, которая ничем не отличается от советской, как и более 20 лет назад. Ликарчук подчеркивает, что вместо подачек учителям в виде "волчьих сочувствий", грамот, благодарностей и красивых слов, управленцы наконец должны перестать мешать педагогам работать и начать защищать и поддерживать их, в том числе и от "бессмысленных реформ и требований".

"Еще в 2004 году я опубликовал свою статью "Нужно ли пятое колесо к телеге". В ней речь шла о системе управления образованием в Украине, которая ни по содержанию, ни по своей сути ничем не отличается от советской. И которая, как пятое колесо, тормозит любые изменения. К сожалению, мои тогдашние невеселые прогнозы относительно деструктивной роли "пятого колеса" – системы управления, сбылись. Сегодняшний буллинг учительства – одно из ярких подтверждений моих прогнозов", – отметил Ликарчук.

Напомним, среди украинских школьников распространяется тренд, в котором они снимают видео или выставляют фото учителей под нецензурный звук. Все это проявляется как неуважение и одна из форм буллинга педагога.Несмотря на разговоры о защите детей, требуют внимания и учителя, ведь уважение должно быть взаимным. Педагог отмечает, что свобода заканчивается там, где начинается унижение другого человека, а учитель – не персонаж для сбора лайков.

Тренд пришел к нам из России, где подростки начали публиковать фото учителей под звук мелодии "Dustin, Lucas, Will, Mike, me" из сериала "Очень странные дела". Педагогов делят на "хороших" и "плохих", а снимки последних прикрепляют к нецензурной части песни. Школьникам подобный тренд кажется забавным, а видео все чаще попадаются пользователям сети. Подобные видео сопровождаются, как правило, подписью номера школы, в которой работают учителя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!