Врач о 12-летней системе образования: выпускники не должны заканчивать школу в детородном возрасте, Европа это учла

Эксруководитель Украинского центра оценивания качества образования и доктор педагогических наук Игорь Ликарчук уверяет, что выпускники не должны заканчивать школу в 19 лет, отвечая на вопрос о введении реформы старшей школы. По его словам, добавить один год нужно "снизу" и приводит в пример Европу, где обучение начинается с 3-5 лет, чтобы ученики не выходили из учебного заведения в детородном возрасте.

Об этом педагог рассказал в интервью OBOZ.UA. Он отметил, что качество образования зависит от мотивации получить качественные знания и продуктивной работы учителя.

"Мы едва ли не единственная страна в Европе, в которой нет 12-летки. Но при этом стыдливо молчим, что в других странах отсчет 12 лет начинается с 3,4,5 лет. Чтобы выпускники не заканчивали 12-летку в детородном возрасте... Между прочим, когда только начинали говорить о 12-летке, я лично настаивал и убеждал в том, что один год нужно добавить снизу… Это также очень важный мотивационный фактор: стоит ли ребенка отдавать в школу, которую он закончит почти в 19 лет", – отмечает Ликарчук.

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Напомним, замминистра образования и науки Михаил Винницкий отметил, что Украина должна обязательно перейти на 12-летнюю систему образования. В частности, он подчеркнул, что мы единственная страна Европы, которая еще этого не сделала. По его словам, университет – это место для взрослых, куда должны поступать ответственные и с определенным мировоззрением люди.

Читайте вторую часть интервью на OBOZ.UA в понедельник, 29 апреля. Игорь Ликарчук расскажет о "подводных камнях" НМТ, оттоке абитуриентов за границу и проблемах пилотирования реформы старшей школы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в МОН объяснили, как реформируют старшую школу в Украине.

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