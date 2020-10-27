Минобразования обновило правила вступительной кампании: что изменится для абитуриентов в 2021 году

Министерство науки и образования Украины установило условия приема в вузы в 2021 году.

Указ об утверждении обновленных правил от 15 октября был обнародован на сайте ведомства. "Укринформ" сравнил основные моменты вступительных кампаний 2020-го и 2021 года.

Отмечается, что основной период вступления в вузы перенесен с августа на июль. Почти все категории абитуриентов смогут подавать документы онлайн.

Абитуриенты технических специальностей также сами смогут принять решение: сдавать обязательное ВНО по украинскому языку и литературе или только по языку. При этом ВНО по языку и литературе остается обязательным для тех, кто поступает на гуманитарные специальности.

Кроме того, установлено ограничение количества заявлений, которые абитуриент сможет подать на контракт (не более 30). В 2020-м это количество не было ограничено.

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Укринформ

Напомним, ранее министерство образования и науки отменило обязательное комплексное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе.

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