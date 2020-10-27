Міносвіти оновило правила вступної кампанії: що зміниться для абітурієнтів у 2021 році

Дар'я Дурова Моя Школа 20:26, 27.10.2020

Міністерство науки та освіти України встановило умови прийому до вищих навчальних закладів у 2021 році.

Указ про затвердження оновлених правил від 15 жовтня було оприлюднено на сайті відомства. "Укрінформ" порівняв основні моменти вступних кампаній 2020-го і 2021 року.

Зазначається, що основний період вступу до вишів перенесений із серпня на липень. Майже всі категорії абітурієнтів зможуть подавати документи онлайн.

Абітурієнти технічних спеціальностей також самі зможуть прийняти рішення: здавати обов'язкове ЗНО з української мови та літератури або тільки з мови. При цьому ЗНО з мови та літератури залишається обов'язковим для тих, хто вступає на гуманітарні спеціальності.

Крім того, встановлено обмеження кількості заяв, які абітурієнт зможе подати на контракт (не більше 30). У 2020-му ця кількість не була обмеженою.

З іншими нововведеннями пропонуємо ознайомитися на фото:

Укрінформ

Нагадаємо, раніше міністерство освіти та науки скасувало обов'язкове комплексне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві після жовтневих канікул на дистанційну форму навчання перейдуть тільки сім шкіл, інші повернуться до очної.

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