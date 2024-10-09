Второе высшее образование можно получить без НМТ: сколько времени имеют поступающие и что для этого нужно

Абитуриенты, решившие во второй раз поступить в заведения высшего образования, могут сделать это на основе профессионального экзамена и рассмотрения мотивационных писем. Воспользоваться такой возможностью могут соискатели образования, уже имеющие степень бакалавра, магистра или специалиста.

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Для этого поступающим не нужно обязательно иметь результаты Национального мультипредметного теста (НМТ), сообщает Оsvita.ua. Дополнительный набор в университеты по контрактной форме бакалаврата в Украине длится до 31 октября.

В 2024 году поступить на бакалавра можно по результатам НМТ 2022, 2023 или 2024 или ЗНО 2021 года.

В то же время получить грант на обучение смогут только поступающие, которые сдавали НМТ в 2024 году. Это ключевое условие для поступления финансовой помощи от государства. На участников НМТ прошлых лет грантовая система не распространяется. Для того чтобы получить государственное финансирование, абитуриентам необходимо было сдать вступительный экзамен в 2024 году.

Абитуриенты, которые будут поступать на бакалавриат в 2025 году, смогут воспользоваться сертификатами НМТ 2022-2025 годов. Также поступающие смогут снова пройти экзамен, если хотят улучшить свои результаты и выбрать сертификат с высшими баллами.

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