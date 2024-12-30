Введение в магистратуру-2024: названы самые популярные специальности среди абитуриентов

В 2024 году в тройку самых популярных специальностей по количеству поданных заявлений абитуриентов на поступление в магистратуру попали "Право", "Психология" и "Менеджмент". Всего на магистратуру в этом году было зачислено 121 423 человека.

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Такую статистику опубликовали на Facebook-странице Государственного предприятия "Инфоресурс". Самыми популярными заведениями по количеству поданных заявлений стали Национальный университет "Львовская политехника" и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

Самые популярные специальности (по количеству поданных заявлений):

Право – 27 639;

Психология – 24 620;

Менеджмент – 20 557;

Компьютерные науки – 16 037;

Среднее образование – 13 497;

Публичное управление и администрирование – 9079;

Инженерия программного обеспечения – 8 413;

Экономика – 7985;

Маркетинг – 7458;

Филология – 6 236.

Напомним, больше всего заявлений, которые подавали абитуриенты во вступительной кампании 2024 года, было зарегистрировано на специальность "Психология" – 49 792 поступающих. Второй в списке стала специальность "Менеджмент" – 47 813, третьей – "Филология" 44 663.

В то же время первое место в списке, куда абитуриенты подавали меньше заявлений во вступительной кампании 2024 года, заняло "Управление информационной безопасностью". Только 12 выпускников решили получать образование по этому направлению.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 украинских университетов вошли в рейтинг Interdisciplinary Science Rankings 2025 (междисциплинарный научный рейтинг). Среди них: Сумской государственный университет, Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского и КНУ им. Тараса Шевченко.

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