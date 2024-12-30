Введение в магистратуру-2024: названы самые популярные специальности среди абитуриентов
В 2024 году в тройку самых популярных специальностей по количеству поданных заявлений абитуриентов на поступление в магистратуру попали "Право", "Психология" и "Менеджмент". Всего на магистратуру в этом году было зачислено 121 423 человека.
Такую статистику опубликовали на Facebook-странице Государственного предприятия "Инфоресурс". Самыми популярными заведениями по количеству поданных заявлений стали Национальный университет "Львовская политехника" и Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.
Самые популярные специальности (по количеству поданных заявлений):
- Право – 27 639;
- Психология – 24 620;
- Менеджмент – 20 557;
- Компьютерные науки – 16 037;
- Среднее образование – 13 497;
- Публичное управление и администрирование – 9079;
- Инженерия программного обеспечения – 8 413;
- Экономика – 7985;
- Маркетинг – 7458;
- Филология – 6 236.
Напомним, больше всего заявлений, которые подавали абитуриенты во вступительной кампании 2024 года, было зарегистрировано на специальность "Психология" – 49 792 поступающих. Второй в списке стала специальность "Менеджмент" – 47 813, третьей – "Филология" 44 663.
В то же время первое место в списке, куда абитуриенты подавали меньше заявлений во вступительной кампании 2024 года, заняло "Управление информационной безопасностью". Только 12 выпускников решили получать образование по этому направлению.
Как сообщал OBOZ.UA, 11 украинских университетов вошли в рейтинг Interdisciplinary Science Rankings 2025 (междисциплинарный научный рейтинг). Среди них: Сумской государственный университет, Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского и КНУ им. Тараса Шевченко.
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