''Выбирайте не специальность, а университет''. Винницкий дал совет поступающим: название остается с вами на всю жизнь

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий посоветовал поступающими выбирать не специальность, а университет. Также чиновник советует обращать внимание на определенную престижность вуза, его бренд и атмосферу.

Видео дня

Об этом Винницкий рассказал в интервью Телеграфу. По его словам, эти составляющие важнее специальности, ведь ее можно изменить, а университет – нет.

"Если уж решили поступить в высшее образование, в первую очередь я всегда рекомендую: выбирайте не специальность, а университет. Название университета остается с вами на всю жизнь. Поэтому определенная престижность университета, его бренд, стены, атмосфера – все это, по моему мнению, важнее специальности. Специальность всегда можно сменить. А вот университет – это серьезнее", – сказал заместитель министра образования.

Он подчеркнул, что поступающим нужно понимать, что четыре года они проведут в стенах именно этого учебного заведения, а это примерно 20% сознательной жизни. Кроме того, в рамках университета можно сменить специальность. Зато проблемой может стать, когда студенты окажутся в том вузе, который им не нравится.

Напомним, основной причиной сокращения университетов в Украине, по словам Винницкого, является снижение количества студентов. Образовательному ведомству пришлось иметь дело с вузом, где обучалось 600 студентов. Такое количество адекватно для факультета, а не отдельного учреждения высшего образования. Приблизительное количество университетов будет высчитываться с точки зрения демографического анализа. В частности, вузов может быть не ровно 100, а с небольшой погрешностью в обе стороны.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему стоимость обучения на контракте взлетит до 50 тысяч гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!