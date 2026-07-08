Выпускник из Нежина набрал рекордные 800 баллов на НМТ 2026 и раскрыл секрет своего успеха: без репетиторов никак

Выпускник из Черниговской области Иван Прудько сдал четыре предмета национального мультипредметного теста (НМТ), набрав по максимальные 200 баллов за каждый. Парень учился в Нежинском лицее имени Николая Гоголя.

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Бывший школьник в интервью Суспільному рассказал, что в качестве четвёртого предмета выбрал географию, однако не ожидал такого результата. К экзамену он пытался готовиться самостоятельно, но все же пришлось заниматься с репетиторами. Он считает, что без дополнительной помощи сдать тестирование довольно сложно, ведь есть определенные расхождения с программой.

"Вообще, сначала не думал, что смогу набрать хотя бы 200 баллов. Хотя и понимал, что сделал для этого всё возможное. Всё-таки большое влияние оказывают технические факторы и просто удача. На мой взгляд, несмотря на то, что весь материал, включенный в программу НМТ, преподается в школах, без дополнительной подготовки сдавать экзамен будет довольно сложно. Ведь, во-первых, все же присутствуют определенные расхождения с программой, во-вторых, материал, который изучается годами, все же требует повторения и систематизации", – делится Прудько.

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По его словам, география оказалась немного сложнее других предметов из-за устаревания программы.

"На НМТ выносятся довольно актуальные темы, которые сейчас постепенно внедряются в образовательную программу. Что касается математики, судя по собственным наблюдениям и опыту других, задания действительно стали сложнее в этом году", – добавляет школьник.

Парень планирует поступать в Киевскую школу экономики (KSE).

Всего в Украине двое учащихся набрали по двести баллов по четырем предметам НМТ. Среди них Иван Прудько из Черниговской области и Юрий Гащук из Львова.

Напомним, выпускник Гороховского лицея №1 на Волыни Илья Обозовский набрал 797 баллов из 800 возможных на НМТ. Парень получил максимальные 200 баллов по украинскому языку, математике и биологии. Еще 197 — по истории Украины. Школьник на протяжении 11 лет отлично учился, однако не сразу поверил, когда увидел свои результаты на экране. Парень рассказал, что планирует поступать в украинский медицинский университет и выбрал профессию врача-хирурга.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что выпускник Нетишинского академического лицея (Хмельницкая область) Юрий Башинский сдал НМТ на 797 баллов из 800 возможных. Парень установил интеллектуальный рекорд, получив максимальные 200 баллов по украинскому языку, математике и физике, а также 197 — по истории Украины.

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