Выпускники в Ривне смогут получить премию в 58 тысяч гривен: что для этого нужно

Выпускники Ривне, которые в 2025 году будут сдавать Национальный мультипредметный тест, смогут получить премию. Для этого участникам экзамена нужно набрать 600 баллов – по 200 по каждому из обязательных предметов.

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Размер выплаты будет составлять 58 тысяч гривен, сообщает Радио Трек. Соответствующую инициативу должны одобрить депутаты городского совета.

Напомним, НМТ-2025 будет состоять из четырех предметов. Среди них три обязательных – украинский язык, математика, история Украины. Еще один выпускники смогут выбрать из иностранного языка, биологии, географии, физики, химии и украинской литературы.

В то же время, вступительное тестирование по истории Украины в 2025 году будет содержать задачи за весь школьный курс. В раздел, касающийся событий второй половины XVI – начала XXI в., будут добавлены вопросы по древней истории Украины. Известно, что с 2022 года поступающие выполняли задачи не всех разделов, предусмотренных программой.

В частности, вопросы охватывали только период ХХ-ХХІ веков. В 2023-2024 годах тест был расширен и добавлена задача о событиях второй половины XVI – начала XXI в. НМТ-2025 будет включать вопросы по всем разделам и темам, предусмотренным действующей программой по истории Украины, охватывающим временной промежуток с древнейших времен до наших дней.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что задачи по украинскому языку на НМТ в 2025 году будут укладываться согласно нормам нового правописания.

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