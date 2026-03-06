'Я это уже знаю'. Учительница назвала главную проблему преподавания истории в 10-12 классах и упрекнула МОН

Когда в школе на уроках истории ученики проходят те же события и фигуры несколько раз в разных классах, это вызывает у них внутреннее сопротивление и нежелание учить еще раз. Детям кажется, что они этот материал уже прошли и возвращаться к нему не нужно. Соответственно учитель должен найти способы, чтобы заинтересовать старшеклассников.

Своими размышлениями о проблемах преподавания истории в старших классах, а также о недостатках современных образовательных программ поделилась в заметке на Facebook учительница из Черкасс, соавтор программ по истории Леся Хлипавка. Педагог объяснила, почему у учеников возникает психологический барьер перед темой, которую они уже учили, а также дала советы, как учителю истории улучшить свою методику преподавания в 10-12 классах.

Педагог отметила, что если знать эти особенности восприятия учениками информации, можно найти способы, чтобы заинтересовать детей, и подходить к изучению тех же тем с разных аспектов. Однако образовательные программы по истории этого не учитывают, ведь в них изучение материала растянуто на три года.

В своей заметке педагог объяснила, почему ученики не воспринимают повторное прохождение материала. Так, когда определенную тему сначала изучают на базовом уровне, а затем в старших классах углубленно, у школьников возникает эффект дежавю и они теряют интерес, ведь мозг маркирует информацию как "старую": "Когда ученик видит в учебнике ту же тему, которую он проходил два-три года назад (например, Киевскую Русь или Первую мировую), у него включается защитная реакция: "Я это уже знаю".

Также Леся Хлипавка отметила, что для того чтобы определенные события изучать углубленно, нужно помнить о них базовые факты, поэтому учитель часто тратит время на повторное объяснение этих событий.

Еще одной особенностью восприятия современными учениками материала является быстрая смена контента, из-за чего повтор изученных тем детям кажется неинтересным и нелогичным: "Возвращение к старым темам воспринимается как "репост", что в эпоху TikTok и мгновенного доступа к информации кажется скучным и нерациональным расходованием времени".

То же касается и восприятия учениками исторических фигур: если определенную фигуру изучать из года в год, она перестает быть в представлении учеников реальной. "Когда фигура Богдана Хмельницкого или Михаила Грушевского кочует из класса в класс в подобном формате, они перестают восприниматься как живые люди и становятся "картонными" символами из учебника", – отметила педагог.

