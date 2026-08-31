За что придется платить в детских садах с 1 сентября 2026 года: перечень услуг

В детских садах Украины уже более года действуют платные услуги, которые можно добровольно выбрать в учебном заведении. Оплата за них производится исключительно в безналичной форме путем перечисления на специализированные счета.

Соответствующие условия закреплены в постановлении Кабинета министров о перечне платных услуг в учебных заведениях. 70% доходов от платных услуг направляются на заработную плату и поощрительные выплаты персоналу, 30% – на обновление и развитие материально-технического оснащения учреждения.

В перечень платных услуг входят дополнительные занятия по программам, не включенным в основную, кружки и секции, выходящие за рамки установленного учебного плана, пребывание в дежурных группах в вечернее время, в выходные или праздничные дни, а также услуги круглосуточного пребывания с согласия родителей.

Кроме того, родители за дополнительную плату могут выбрать для детей изучение иностранных языков, не предусмотренных госстандартом, углубленные спортивные занятия, художественные студии, коррекционно-развивающие и/или психолого-педагогические, и/или реабилитационные услуги (помощи) сверх объемов, установленных индивидуальной программой развития, пользование объектами интеллектуальной собственности, авторским правом, другими нематериальными активами и т. п.

Как известно, в Украине с 1 сентября 2026 года станет обязательным изучение английского языка в детских садах для детей в возрасте 5–6 лет. Для организации преподавания иностранного языка в учреждениях дошкольного образования предусмотрено введение должности учителя соответствующей дисциплины.

Таким образом, должность будет вводиться из расчета 0,25 штатной единицы на каждую группу детей старшего дошкольного возраста. Для будущих преподавателей английского языка разработано "Методическое руководство", содержащее практические рекомендации по планированию и проведению занятий в старших группах детских садов.

В то же время позже в Министерстве образования и науки сообщили, что воспитатели оказались не готовы преподавать английский язык в детских садах. Одним из вариантов решения проблемы может стать проведение онлайн-уроков. Поэтому ведомство образования изучает пути решения проблемы преподавания иностранного языка в дошкольных учреждениях. Среди них также может оказаться привлечение частных школ или репетиторов.

Напомним, что в Черкассах начала работу группа круглосуточного пребывания детей на базе дошкольного учебного заведения № 22 "Жайворонок". Она предназначена для воспитанников, родители которых работают по ночному графику или проходят стационарное лечение. Стоимость суток составляет 889 гривен 25 копеек, что включает круглосуточное пребывание, оплату труда воспитателя или няни, пятиразовое питание и коммунальные услуги. В группе может быть максимум 10 детей. Пребывать в группе дети могут не дольше двух суток в неделю и десяти суток в месяц.

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