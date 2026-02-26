Запрет русского языка в школах: заявление заместителя Лисового возмутило сеть

Заявление заместителя министра образования и науки Надежды Кузьмичевой о том, что образовательное ведомство выступает против полного запрета русского языка в школах, ведь это приведет к обратному результату, возмутило украинцев. Пользователи сети не поддержали такую идею и отмечали, что для полного его изъятия из образовательного процесса нужно подавать соответствующий пример школьникам.

Видео дня

Украинцы также считают, что необходимо печатать больше книг на государственном языке, проводить бесплатные мастер-классы, настольные игры, распространять фильмы и музыку. Под заметкой в Facebook некоторые из них удивлялись, неужели русский до сих пор не запретили в школах полностью. В то же время, некоторые отмечали, что толерирование русского его потомками будет становиться лишним поводом для их "освобождения".

"Можно попробовать книги печатать на украинском. Говорят, очень помогает".

"Не только книги, интересные настольные игры, которые будут доступны в библиотеках вместе с фильмами и музыкой. Проведение бесплатных интересных мастер-классов различной тематики. Борьба с буллингом".

Некоторые из украинцев подчеркивали, что если учителя будут употреблять исключительно государственный язык не только на уроках, но и на переменах, то и школьники начнут брать с них пример.

"А разве русский язык запретили в школах еще не полностью? Он не изучается как предмет даже факультативно. Школы с русским языком преподавания полностью ликвидированы. Русскоязычным школьникам разве еще рты скотчем не позаклеивали, но это уже не в компетенции МОН".

"Интересно, что она имеет в виду – проведение уроков или общение на переменах? Мое такое мнение, что учителя должны общаться исключительно на украинском, тогда вероятно и ученики подтянутся".

"Учитель, переступая порог учебного заведения, не имеет права вести себя как частное лицо. А употребление исключительно государственного языка учителем при исполнении служебных обязанностей, если это не урок иностранного, является требованием должностной инструкции".

"А разве такое не сделано еще? В нашей школе уже давно общение и на уроке и на перемене только на родном языке".

В то же время, некоторые отмечали, что те, кто хотят изучать русский, должны платить за факультативы, а не пользоваться услугами за счет государства.

"Как вариант – платные факультативы. Хотят изучать русский - пусть платят. За счет государства не предоставлять изучение".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему родители редко подают жалобы на учителей из-за русского языка в школах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!