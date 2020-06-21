Зеленский отменил госаттестацию для выпускников школ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене обязательной государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2020 году для выпускников школ. Они смогут проходить ее лишь по собственному желанию.

Об этом сообщила и. о. министра образования Любомира Мандзий в интервью РБК-Украина.

"Закон подписан президентом", – заявила она.

Согласно закону, ученики, которые завершают полное общее среднее образование в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения ГИА в связи с карантином в Украине из-за распространения коронавируса. За проект этого закона недавно проголосовали в Верховной Раде – 356 голосов "за".

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