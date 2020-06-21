Зеленський скасував державну атестацію для випускників шкіл

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про скасування обов'язкової державної підсумкової атестації (ДПА) у 2020 році для випускників шкіл. Вони зможуть проходити її лише за власним бажанням.

Про це повідомила в. о. міністра освіти Любомира Мандзій в інтерв'ю РБК-Україна.

"Закон підписаний президентом", – заявила вона.

Відповідно до закону, учні, які завершують повну загальну середню освіту в 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження ДПА в зв'язку з карантином в Україні через поширення коронавірусу. За проект цього закону недавно проголосували у Верховній Раді – 356 голосів "за".

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