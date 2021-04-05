В двух регионах Украины перенесли даты пробного ВНО из-за остановки транспорта

В Киеве и Черниговской области пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) решили перенести на 24 апреля в связи с прекращением движения общественного транспорта.

В других регионах Украины дату сессии пробного ВНО переносить не будут. Она состоится, как и запланировано, – 10 апреля. Об этом сообщается на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО).

Пресс-служба отметила, что прекращение курсирования общественного транспорта из-за карантина в отдельных регионах делает невозможным подъезд зарегистрированных участников, а также педагогов, привлеченных к проведению ВНО.

Независимо от того, когда именно абитуриенты пройдут пробное внешнее оценивание, они смогут загрузить тестовые тетради с любых учебных предметов из перечня и пройти задания дома.

Так, участники, которые будут проходить оценивание 10 апреля, смогут внести свои ответы в онлайн-сервисе 10-14 апреля, то есть в соответствии с предыдущими планами.

Зарегистрированные участники из Киева и Черниговской области, для которых тестирование назначено на 24 апреля, смогут внести свои ответы в форму 24-28 апреля (после прохождения оценивания).

Результаты пробного ВНО будут размещены в личных кабинетах всех участников оценивания до 30 апреля.

Напомним:

Ранее в МОН опубликовали график основной сессии внешнего независимого оценивания.

Регистрация на основную сессию ВНО стартовала 1 февраля.

Пробное ВНО в Украине. Источник: ТСН ТСН

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