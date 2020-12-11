Під Черкасами батьки збунтувалися проти директора школи: звинувачують у розбещенні дітей і самогоноварінні

Директора школи села Лип'янка на Черкащині звинуватили в неналежній поведінці – за словами батьків, він нібито "варив у школі самогон" і навіть "розбещував дітей".

Місцеві жителі вимагають звільнити 63-річного педагога та погрожують влаштувати мітинг під Черкаською ОДА. Як пише "КП в Україні", директор позбувся своєї посади в грудні минулого року, але відновився через суд.

Школа в Лип'янці. Джерело: КП в Україні

Видання пише, що педагог має сорокарічний стаж роботи і "бездоганну трудову книжку". За рішенням суду, чоловіка не тільки відновили на роботі, але й зобов'язали сільраду виплатити потерпілому зарплату в 123 тисячі гривень за вимушений простій.

Член батьківського комітету Людмила Павленко заявила, що директор нібито не цікавиться долею школи, яка "почала розвалюватися". За її словами, установа періодично не опалюється через брак вугілля.

"Але найбільше обурює, що він використовує школу в особистих цілях. У будівлі кочегарки зберігав тюки соломи, а на прилеглій території пас корів. У підвалі запарював для них кашу. Але останньою краплею стало, коли він почав варити в школі самогон", – сказала Павленко.

Жінка додала, що багато батьків свого часу були учнями 63-річного чоловіка. Вона запевняє, що педагог ображав дітей. Як покарання він нібито ставив неповнолітніх у ряд і змушував стояти зі спущеними штанами, дівчаток "садив собі на коліна".

Обурені батьки. Джерело: Суспільне

Провину вчителя в суді не довели, оскільки прямих доказів якихось порушень не було, а ніхто з потерпілих до правоохоронців не звертався. Батьки хотіли умовити директора школи звільнитися добровільно, але він відмовився.

У знак протесту деякі батьки не пустили дітей до навчального закладу. Однак, за такий бойкот дорослих можна притягнути до кримінальної відповідальності за статтею про невиконання батьківських прав. Жителі села стверджують, що переведуть дітей до інших шкіл, якщо ситуація не вирішиться.

Заступник сільського голови Лип'янської ОТГ Ігор Некрученко став на бік учнів і назвав директора школи "неадекватною людиною".

"Знаєте, як він пояснив, навіщо варив у школі самогон? Мовляв, для потреб закладу, щоб давати могорич робочим", – сказав Некрученко.

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