Более 73% школ в Украине уже начали бесплатно кормить учеников 1-4 классов: какая ситуация в регионах

Большинство школ в Украине уже начали использовать выделенные громадам средства для обеспечения бесплатного питания детей 1-4 классов. Речь идет о более чем 6 тысячах школ, что составляет около 73% от всех учебных заведений.

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Об этом рассказали на официальном Telegram-канале Минреинтеграции в среду, 6 ноября. Там напомнили, что в целом правительство выделило 2 миллиарда гривен на обеспечение бесплатного питания для школьников.

Средства были распределены между 1150 громадами в соответствии с количеством учеников начальных классов и формами их обучения.

В рамках проекта предполагается обеспечение бесплатным питанием школьников 1-4 классов в более чем 9 тысячах учебных заведений. 6 тысяч из них уже используют выделенные средства.

Так, в Кировоградской области 100% учебных заведений уже бесплатно кормят начальные классы, в Хмельницкой области – 99,4%, Киевской – 98,8%, Потавщине – 93,5%, Черниговщины – 89,6%. Эти регионы, как говорится в сообщении ведомства, стали лидерами по внедрению бесплатного питания в школах.

Напомним, что в начале октября Кабмин принял решение о выделении средств на бесплатное питание всех детей 1-4 классов в украинских школах. Раньше горячими обедами обеспечивали только учеников льготных категорий.

Речь идет об одноразовом бесплатном питании – бесплатным может быть либо завтрак, либо обед.

Служба образовательного омбудсмена уточнила, что дети могут питаться бесплатно, когда местное управление образования или школа получат средства от громад. Если средства не используют до конца 2024 года, они вернутся в госбюджет. Родителей призывали держать ситуацию на контроле.

Родители украинских школьников неоднозначно приняли эту новость. Они опасаются, что бесплатное питание может быть худшего качества, чем то, что дети могут купить в столовой.

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