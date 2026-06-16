'Буду пялиться в потолок': реакция подростка на запрет социальных сетей для детей в Великобритании стала вирусной в сети. Видео

Английская школьница рассмешила интернет своим ответом на вопрос о том, чем она будет заниматься, если в Великобритании запретят социальные сети. Девушка ответила, что будет смотреть в потолок. Видео набрало почти 100 тысяч лайков

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В интервью ВВС ученица заявила, что не согласна с таким решением, ведь использует большинство соцсетей для связи с семьей и друзьями. По её словам, она проводит за экраном около 9 часов в выходные. Такогоже мнения придерживаются и другие школьники. Несмотря на несогласие детей, многие родители поддерживают эту инициативу.

Решение о запрете было принято после опроса, в котором приняли участие более 116 тысяч человек, 90% из которых одобрили такую инициативу.

"Каждый из родителей может убедиться в этом собственными глазами. Социальные сети делают детей несчастными. Я слышал из первых уст, как семьи взывают о переменах, и мы сделаем для них все возможное", – сказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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Что известно о запрете социальных сетей в Великобритании

Великобритания запретит детям в возрасте до 16 лет пользоваться социальными сетями, включая Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook и X. Однако это не коснется YouTube Kids и мессенджеров, таких как WhatsApp и Signal. Таким образом правительство планирует защитить молодежь от токсичного онлайн-контента и растущего времени, проводимого за экраном. Масштабные ограничения должны вступить в силу в начале следующего года, нанеся удар по гигантам социальных сетей, чьи услуги стали безумно популярными среди молодых пользователей.

Премьер-министр заявил, что готов противостоять технологическим гигантам, выступающим против этой политики, добавив, что компании, не прилагающие разумных усилий для обеспечения соблюдения запрета, могут столкнуться с многомиллионными штрафами. Он подчеркнул, что обеспечение соблюдения запрета будет направлено на технологические компании, а не на детей.

Великобритания следует примеру Австралии, которая стала первой страной, запретившей лицам младше 16 лет иметь аккаунты в социальных сетях. Британцы присоединяются к растущему числу стран, которые ограничивают возможности компаний, управляющих социальными сетями, привлекать молодежь – Канада, Бразилия и Индонезия ввели законодательство или объявили о возрастных ограничениях на доступ детей к социальным сетям. Франция, Испания, Дания, Таиланд и Южная Корея рассматривают или разрабатывают аналогичные меры.

Напомним, в католической школе в Лондоне ввели день без экранов для детей, родителей и учителей. Помимо смартфонов, ученикам и учителям запрещено пользоваться ноутбуками, мониторами или планшетами по понедельникам один раз в месяц. Такую идею предложили школьники.

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