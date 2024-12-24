Детсад на колесах, калькулятор фейков и назначение года: названы главные события украинского образования-2024

Ассоциация инновационного и цифрового образования (AIDE) подвела итоги важнейших событий в сфере образования в Украине в 2024 году. Всего определено десять номинаций, в которых произошли существенные изменения для участников образовательного процесса. В частности, для детей из Херсонской области заработал первый в Украине детсад на колесах, школьное звено образования получило новую руководительницу – Надежду Кузьмичеву, а для украинцев появился инструмент для выявления фейков.

Видео дня

Образовательная сфера продолжает трансформироваться и внедрять инновации, чтобы все участники имели доступ к качественному обучению, отмечается в документе, подготовленном AIDE. О главных событиях, которые произошли в 2024 году и затронули всех участников образовательного процесса, читайте дальше.

Помощь года

В Херсонской области заработал первый "детский сад на колесах". Автобус, в котором проводят занятия для дошкольников, оборудован всеми необходимыми учебными материалами и спортивным инвентарем для активного досуга. С детьми будут заниматься профессиональные дефектологи и психологи, помогающие им преодолевать стресс и содействовать социализации.

В рамках проекта "Fun Academy on Wheels" такие мобильные детские сады в ближайшее время планируют поставлять и в другие регионы Украины. Проект инициировали тридцать финских компаний.

Назначение года

В сентябре на должность заместителя Министра образования и науки Украины Правительство назначило Надежду Кузьмичеву, которая теперь отвечает за школьное образование – самое сложное и объемное звено системы образования.

Известно, что действующая заместитель министра была соучредителем и генеральным директором (2020-2024) "Глобал Эдьюкейшн" и "Образование будущего". Кроме того, у нее 11 лет педагогического стажа.

С 2023 года Кузьмичева была советницей вице-премьер-министра по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаила Федорова. Кроме того, она отвечала за координацию образовательных стратегических проектов.

Перед чиновницей стоят серьезные вызовы: завершение реформы Новой Украинской Школы, преодоление образовательных потерь, обеспечение доступа к оффлайн образования всех учеников.

Проект года

Калькулятор фейков – это инновационный инструмент, позволяющий украинцам быстро и точно обнаружить ложные новости, а также научиться отличать действительную и ложную информацию самостоятельно. Проект реализован при содействии Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины и уже через несколько месяцев им воспользовалось более 300 000 украинцев.

Возможность года

В 2024 году началась реформа профильной старшей школы, которая предусматривает, что после 9 класса ученики смогут выбрать одно из двух направлений – академическое или профессиональное.

Академическое направление предусматривает обучение в лицеях по избранному профилю. Так старшеклассники смогут самостоятельно выбирать предметы для углубленного изучения, а также дисциплины, не связанные с определенным профилем.

Профессиональная направленность предполагает поступление в профессиональный колледж или заведение профессионального высшего образования.

Событие года

9 декабря состоялось открытие Украинского Образовательного Хаба в США, заработавшего в Чикаго, где с начала войны проживает более 30 000 украинцев. В пространстве для детей и взрослых проводят обучение по украиноведческим предметам, полезным навыкам и т.д. Следующее такое учебное заведение планируется открыть в Нью-Йорке.

Миссия Сети Украинских Образовательных Хабов, которая уже насчитывает 70 центров, в странах ЕС, Великобритании, Японии, США и Украине – сохранение и развитие человеческого капитала Украины.

Инициатива года

Министерство образования и науки (МОН) совместно с вице-премьер-министром Михаилом Федоровым запустило комплексную политику "Школа офлайн", цель которой – вернуть 300 тысяч украинских школьников к безопасному очному обучению. С 1 сентября 2025 года начнется полноценное введение политики. Да, для детей оставляют дистанционное обучение, однако оно предусматривает определенные условия. Также меняется подход к ученикам, которые находятся за границей, или тем, кто переехал в другой регион.

Образовательное ведомство учло условия всех детей, перемещенных в результате полномасштабного вторжения России в Украину.

Перспектива года

Глобальная инициатива культурной и ментальной трансформации украинцев, которая позволит гражданам нашей страны сформировать нулевую толерантность к коррупции, знать свои права, повысить навыки медиаграмотности и критического мышления. Кроме того, украинцы смогут свободно овладеть иностранными языками, использовать только легальный аудио и видео контент, быть политически осведомленными и т.п.

Первым этапом этой инициативы стало внедрение в школах всех областей Украины масштабного образовательного проекта о правах ребенка при поддержке Офиса Омбудсмена Украины (Уполномоченного Верховной Рады по правам человека) и Совета Европы.

Инновация года

В Украине заработала Убер-школа, которая начала свою работу из Херсонской области. В этом регионе сейчас проживают более 10 000 учеников с 1 по 11 класс, которые уже три года не имеют полноценного доступа к обучению. Дети имеют значительные образовательные потери, ведь многие общины находились долгое время в оккупации.

Инновацию поддержали Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Херсонская областная государственная администрация. Убер-школа, благодаря специальной технологии, позволяет школьникам и их родителям бесплатно заказывать онлайн-уроки в удобный день и время. Школьников ждут индивидуальные консультации с лучшими преподавателями по разным предметам, даже для учеников младшей школы. Интересно, что занятия проводятся без использования сторонних сервисов, типа Zoom и т.д.

Вызов года

Из-за длительности полномасштабной войны в Украине образовательные потери продолжают быть актуальным вызовом для всех участников образовательного процесса. Как свидетельствуют результаты опроса ЮНИСЕФ, проведенного через U-Report, около 60% подростков и молодежи стремятся наверстать утраченные из-за войны знания.

Для этого была создана Экосистема восполнения образовательных потерь на основе Искусственного Интеллекта, которая успешно применяется в Херсонской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), международной организации "Helpcode" и МОН.

Кроме того, ежегодно проводится Форум "От вызовов к возможностям" по преодолению образовательных потерь, который собирает все заинтересованные организации, которые занимаются этим вопросом.

Итог года

Как реакция на вызовы войны, МОН вместе с международными партнерами открывают Цифровые Образовательные Центры, позволяющие школьникам, проживающим близко к линии фронта и не имеющим возможности ходить в школу, учиться в безопасных помещениях с использованием современного оборудования и образовательных технологий. Таких заведений в Украине сейчас более 100. Они смогут охватить более 34 тысяч учеников 1–11 классов. Согласно исследованию Государственной службы качества образования, результаты школьников, посещающих занятия в таких заведениях, выше детей, не охваченных этими центрами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что образовательная омбудсменка назвала главную проблему школьной программы в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!