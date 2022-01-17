"Эпидемия минирований" продолжается: в Черкассах снова сообщили о взрывчатке во всех школах

В Черкассах в понедельник, 17 января, аноним сообщил о якобы заминировании всех школ. Чего он требует, пока неизвестно.

Школьники в этот день будут учиться онлайн. Из-за частых сообщений о заминировании в городе рассматривают вариант временно перевести детей на дистанционное обучение.

Как утром сообщила заместитель городского головы Черкасс Анастасия Чубина на своей странице в Facebook, все школы в Черкассах якобы заминировали. Дети в понедельник будут учиться онлайн.

"Сегодня работаем на дистанцийке... Все школы снова якобы заминированы. Держимся!", – написала чиновница.

Видео дня

Это уже четвертое "заминирование" школ через неделю:

В среду, 12 января, неизвестный также заявил, что якобы заложил взрывчатку во все заведения. В своем письме с угрозами аноним написал, что всю жизнь всех ненавидел и теперь "всем конец".

в четверг, 13 января, мужчина, назвавшийся Геннадием Валерьевичем Деноловым, заявил, что якобы заложил "многочисленные взрывные устройства" в школы №31, 5, 28, 15, 8, 6. Также "заминировали" черкасские ТРЦ.

В пятницу, 14 января, неизвестный сообщил о якобы заминировании всех школ города.

Из-за частых сообщений о заминировании в городском совете рассматривают вариант временно перевести школьников на плановое дистанционное обучение.

"Если это будет повторяться, мы будем вынуждены перейти на дистанционное обучение. Родители испытывают значительные неудобства, забирая детей из школ домой. Они вынуждены бросать работу и теряют 2-3 часа, забирая детей и увозя домой", – отметил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко у видео на своей странице в Facebook.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

В Бердянске хотят перевести школьников на дистанцию из-за постоянных "минирований". 13 и 14 января там сообщали о якобы врывчатке в школах. А в декабре в течение недели неизвестный несколько раз "минировал" учебные заведения. Оказалось, это дело рук 15-летнего подростка, ученика 9 класса одной из школ города. Он сделал это, чтобы подставить своего соперника – они влюбились в одну девушку. Для этого даже привлек хакера из РФ.