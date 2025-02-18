'Это невозможно': Минобразования отреагировало на петицию отменить новое оценивание НУШ

Министерство образования Украины отреагировало на петицию с требованием отменить новую систему оценивания ученичества НУШ, набравшую нужные для ее рассмотрения 25 тысяч голосов. Украинцы назвали эту схему "издевательством над детьми и учителями".

Видео дня

Как пояснила заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева, полностью отменить нововведения невозможно. Концепция НУШ базируется на принципиально новых подходах к обучению и оценке детей, и отказаться от них означает полностью пересмотреть реформу, передает ее слова "Вчись. Медіа".

МОН признает, что предложенный инструмент для оценки оказался сложным в применении. И поэтому они уже в течение двух месяцев активно работают над его упрощением. Как пояснила Кузьмичева, для этого будут введены следующие шаги:

Упрощение инструкций по ведению журналов – как бумажных, так и электронных.

Взаимодействие с провайдерами электронных журналов для синхронизации процессов.

Создание фокус-групп с учителями и Институтами последипломного образования, работающими с учительскими сообществами.

Проведение вебинаров, в том числе и на местных уровнях, чтобы привлечь как можно больше учителей из разных регионов.

"Причина появления этой петиции была в том, что мы противостоим не самой логике, не самому подходу, а тому, каким образом было предложено это сделать", – сказала заместитель во время брифинга.

Напомним, что по новой схеме учащихся 5-9 классов должны оценивать по критериям, имеющим четыре уровня, каждый из которых состоит из 3 баллов. В сумме школьники могут получить 12. Кроме того, учебные заведения могут пользоваться собственной системой, однако итоговые оценки должны быть переведены в 12-балльную.

Однако при внедрении системы возникли сложности, потому что, по словам министра образования и науки Оксена Лесного, реформа базовой школы имеет определенное "провисание", которое сейчас пытаются наверстать.

В настоящее время МОН работает над новой версией инструмента оценивания, который будет одинаково иметь группы результатов, но станет понятнее и проще в использовании.

"Мы имеем углубление этого неприятия сложностью. И мы это понимаем, признаем и делаем сейчас усилия для того, чтобы это обновить. И к новому учебному году сделать все это яснее и прозрачнее", – добавила Надежда Кузьмичева.

Дискуссия о новой системе оценивания в украинских школах продолжается, и недавно OBOZ.UA писал мнение об этом соучредительнице ОО "Смарт освіта" и "Родительский контроль" Иванны Коберник. Она согласна с тем, что проблема с оценкой действительно есть, и сегодня учитель может поставить плохую оценку за поведение ученика или нечистоплотность в тетради, а не за знание или незнание предмета.

Ранее OBOZ.UA писал мнение украинцев относительно новой схемы оценивания. Большинство раскритиковали ее, назвав это издевательством над детьми и учителями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!