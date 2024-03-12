Формула 30+40+30. Минобразования рассказало, как планирует организовать оплату обучения в вузах

Министерство образования и науки Украины планирует, что к 2027 году за счет бюджетных средств будут учиться 30% студентов. В то же время получать государственные гранты будет еще 40% поступающих. Так что только 30% соискателей образования, по расчетам образовательного ведомства, будут полностью оплачивать свое обучение самостоятельно.

Об этом говорится в Стратегическом плане деятельности МОН, опубликованном на официальном сайте. Таким образом, государство планирует увеличить поддержку молодежи в получении образования до 70%.

Напомним, предварительно МОН анонсировало планы по увеличению категорий студентов, которые смогут получать гранты на образование. В 2024 году это будет касаться поступающих на бакалавриат, в следующем году такие изменения коснутся уже и магистров. В 2026 году ведомство планирует перевести на новую систему государственного заказа профессиональных младших бакалавров, поступающих на основе полного общего среднего образования или квалифицированного рабочего.

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В 2024 году при регистрации украинских поступающих в электронных кабинетах появится возможность выбирать специальность государственного заказа или грант для оплаты обучения. Замминистра образования заверил, что поступление на бюджет останется на таких же условиях, как и было. Получение гранта будет сопровождаться подписанием контракта и получением денег на образование.

Также преподаватели истории рассказывали, что грантовая система поможет студентам идти в желаемую профессию. По их словам, более 80% выпускников вузов, которые учатся на бюджете, не работают по специальности, так что государственные средства не тратятся должным образом. Благодаря грантам абитуриенты смогут выбирать то направление, по которому будут работать в будущем, а страна будет получать необходимых специалистов.

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