"Гарри Поттер в таком возрасте – это вау!" Украинские родители рассказали о любимых книгах детей 7-9 лет
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Одной из самых сложных задач для современных родителей является привить ребенку навык чтения. До появления гаджетов книги были одним из самых любимых развлечений, но сейчас им трудно конкурировать с мультимедийными экранами. Между тем психологи и нейроученые утверждают: чтение чрезвычайно полезно для развития мозга.
Поэтому репетитор по чтению Екатерина Шах решила попробовать подойти к вопросу с другой стороны. Она опросила своих подписчиков в Threads, что именно читают их дети в возрасте от 7 до 9 лет. "Хочу пополнить свою библиотеку для уроков чтения. Нужны книги, которые действительно интересны детям", – спросила преподавательница.
И действительно, такой подход считается одним из самых эффективных. Во-первых, ребенок может выбирать то, что интересно именно ему, а не то, что нужно изучить по школьной программе, во-вторых, возможность выбирать по собственному усмотрению формирует навык самостоятельности, а в придачу еще и развивает художественный вкус и широту взглядов.
Помимо обширного списка литературы, которая нравится самим детям, Шах получила и несколько интересных советов. Например, ей порекомендовали, помимо традиционных историй, давать детям книги, содержащие интерактивную составляющую – игры и челленджи. А также предлагать что-то из нехудожественной литературы.
Одна мама поделилась целым алгоритмом, который помог сделать ребенка настоящим книжным фанатом. Он предполагает серьезное участие родителей, ведь ребенку придется читать вслух с самого рождения. Далее – предлагать малышу небольшие простые тексты, не отказываться от картинок и в конечном итоге перейти к этапу, когда уже ребенок читает маме, а не наоборот. Последнее позволяет повысить скорость восприятия текста и приучить к объемным произведениям.
В конечном итоге, правильный подход может привести к тому, что ребенок 7-9 лет будет самостоятельно читать, например, серию про Гарри Поттера. Хотя это очень объемные тексты, да еще и ориентированные на чуть более взрослую аудиторию.
Что касается списка конкретных книг, которые неоднократно рекомендовали, то в него вошли:
- Белла Свифт, серия "Мопс, который хотел стать…"
- Энди Гриффитс, Терри Дентон "13-этажный дом на дереве"
- Тьяго де Мораес "Мумия съела мою домашнюю работу!"
- Астрид Линдгрен "Малыш и Карлсон, который живет на крыше"
- Дж. К. Роулинг "Гарри Поттер"
- Дж. К. Роулинг "Рождественский поросенок"
- Сашко Дерманский "Чудесное чудовище"
- Стив Стивенсон, серия детективов "Агата Мистери"
- Дори Гиллестад Батлер, Тим Бадген "Искатели сокровищ"
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