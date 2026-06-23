'Гарри Поттер в таком возрасте – это вау!' Украинские родители рассказали о любимых книгах детей 7-9 лет

Одной из самых сложных задач для современных родителей является привить ребенку навык чтения. До появления гаджетов книги были одним из самых любимых развлечений, но сейчас им трудно конкурировать с мультимедийными экранами. Между тем психологи и нейроученые утверждают: чтение чрезвычайно полезно для развития мозга.

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Поэтому репетитор по чтению Екатерина Шах решила попробовать подойти к вопросу с другой стороны. Она опросила своих подписчиков в Threads, что именно читают их дети в возрасте от 7 до 9 лет. "Хочу пополнить свою библиотеку для уроков чтения. Нужны книги, которые действительно интересны детям", – спросила преподавательница.

И действительно, такой подход считается одним из самых эффективных. Во-первых, ребенок может выбирать то, что интересно именно ему, а не то, что нужно изучить по школьной программе, во-вторых, возможность выбирать по собственному усмотрению формирует навык самостоятельности, а в придачу еще и развивает художественный вкус и широту взглядов.

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Помимо обширного списка литературы, которая нравится самим детям, Шах получила и несколько интересных советов. Например, ей порекомендовали, помимо традиционных историй, давать детям книги, содержащие интерактивную составляющую – игры и челленджи. А также предлагать что-то из нехудожественной литературы.

Одна мама поделилась целым алгоритмом, который помог сделать ребенка настоящим книжным фанатом. Он предполагает серьезное участие родителей, ведь ребенку придется читать вслух с самого рождения. Далее – предлагать малышу небольшие простые тексты, не отказываться от картинок и в конечном итоге перейти к этапу, когда уже ребенок читает маме, а не наоборот. Последнее позволяет повысить скорость восприятия текста и приучить к объемным произведениям.

В конечном итоге, правильный подход может привести к тому, что ребенок 7-9 лет будет самостоятельно читать, например, серию про Гарри Поттера. Хотя это очень объемные тексты, да еще и ориентированные на чуть более взрослую аудиторию.

Что касается списка конкретных книг, которые неоднократно рекомендовали, то в него вошли:

Белла Свифт, серия "Мопс, который хотел стать…"

Энди Гриффитс, Терри Дентон "13-этажный дом на дереве"

Тьяго де Мораес "Мумия съела мою домашнюю работу!"

Астрид Линдгрен "Малыш и Карлсон, который живет на крыше"

Дж. К. Роулинг "Гарри Поттер"

Дж. К. Роулинг "Рождественский поросенок"

Сашко Дерманский "Чудесное чудовище"

Стив Стивенсон, серия детективов "Агата Мистери"

Дори Гиллестад Батлер, Тим Бадген "Искатели сокровищ"

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