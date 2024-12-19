История с объединением университетов в Житомире, которую назвали тотальным уничтожением науки, получила продолжение

До конца 2024 года Министерство образования и науки не планирует объединять Полесский национальный университет и Житомирский госуниверситет имени И.Франко. Ранее в этих заведениях выступили против идеи ведомства объединить вузы для "улучшения качества образования", назвав это "тотальным уничтожением науки".

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Издание "Суспільне" обратилось к МОН с просьбой прокомментировать, на каком этапе сейчас объединение университетов. Ранее в ведомстве заявляли, что этот процесс остановили на период проведения НМТ и вступительной кампании.

В ведомстве ответили, что до конца года не планируют проводить никакие мероприятия по объединению Полесского национального университета и Житомирского государственного университета имени Ивана Франко.

Что касается дальнейших планов относительно житомирских университетов, то конкретной информации МОН не предоставило. Однако заместитель министра Михаил Винницкий 12 декабря на круглом столе от Forbes Ukraine отмечал, что в течение года в Украине состоялось восемь объединений университетов и "возможно, до конца года будет еще одно".

"Например, в Житомире есть три университета. Логично – должна быть одна сильная политехника и один сильный классический университет. Только ленивый не видел, какое было сопротивление, сколько мне кричали позора. Представляете, что будет, если мы обнародуем планы объединения университетов по каждому городу? Панацея – не в меньшем количестве вузов, а в модернизации сети", – отмечал тогда чиновник.

Ректор ПНУ Олег Скидан рассказал, что в МОН сейчас формируют новое видение реорганизации вузов и будут согласовывать это с комитетом Верховной рады и Офисом президента.

Как сообщал OBOZ.UA:

– в марте 2024 года МОН рекомендовало присоединить Полесский национальный университет к Житомирскому государственному университету им. Франко. Такую инициативу не поддержали ни студенты, ни руководство обоих вузов.

– Студенты ПНУ вышли на митинг с требованием не допустить реорганизацию ЗВО. Наблюдательный совет ПНУ решил обратиться к руководству страны, представителям МОН и городским органам власти с требованием и остановить процесс слияния двух учебных заведений.

– Руководитель учебно-научного центра экологии и охраны окружающей среды ПНУ Татьяна Федонюк назвала решение о слиянии тотальным уничтожением науки. По ее словам, университет будет вынужден прекратить свою деятельность как юридическое лицо и будет нарушать европейские грантовые соглашения, понеся убытки на 1,2 миллиона евро.

– Позже глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что в Житомире не будут объединять университеты на период проведения НМТ и вступительной кампании в заведения высшего образования.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Винницкий ответил критикам объединения вузов в Украине и привел опыт Европы.

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