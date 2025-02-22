Как быстро умножить на 11 без калькулятора: лайфхак от украинской учительницы, который оценят дети и родители

Учитель-блогер Наталия Трепак, которая публикует интересные видео с объяснениями, как решить математические примеры, заинтересовала сеть новым лайфхаком. Педагог рассказала, как быстро и без использования калькулятора умножить любое число на 11.

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Видео она поделилась на своей странице в Instagram. Педагог отметила, что этот способ не требует умножения в столбик.

К примеру, 23 х 11: берем первую и последнюю цифру числа 23 и записываем их по краям, а между ними записываем их сумму (2+3=5). Ответ будет 253.

Другой пример: 45 х 11. Цифры 4 и 5 пишем по краям, а между ними их сумму (9). Ответ будет 495.

76 х 11: 7 и 6 пишем по краям, но их сумма будет двузначное число 13. В таком случае цифру три следует записать, а единица переходит в следующий разряд. То есть ответ будет 836.

Ранее автор блога "Учиться легко", украинская учительница начальных классов дала подсказку школьникам, как просто выполнять задачи на движение. Для этого расстояние (s), скорость (v) и время (t) следует поместить в квадрат.

Также педагог показала простой способ, которым сама пользуется, чтобы рассказать детям о единицах измерения длины. Она объясняет школьникам сантиметры, метры и километры по пальцам.

Кроме того, учитель поделилась лайфхаком, как объяснить детям умножение на двузначные числа в столбик. Она предложила сделать это на примере 121×23. Для выполнения действий педагог посоветовала воспользоваться стикерами.

Как сообщал OBOZ.UA, сеть покорил лайфхак от украинской учительницы математики Натальи Трепак, как любое число быстро разделить на 5.

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