Как быстро умножить на 11 без калькулятора: лайфхак от украинской учительницы, который оценят дети и родители

Ольга Липич
Моя Школа
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Как быстро умножить на 11 без калькулятора: лайфхак от украинской учительницы, который оценят дети и родители

Учитель-блогер Наталия Трепак, которая публикует интересные видео с объяснениями, как решить математические примеры, заинтересовала сеть новым лайфхаком. Педагог рассказала, как быстро и без использования калькулятора умножить любое число на 11.

Видео дня

Видео она поделилась на своей странице в Instagram. Педагог отметила, что этот способ не требует умножения в столбик.

К примеру, 23 х 11: берем первую и последнюю цифру числа 23 и записываем их по краям, а между ними записываем их сумму (2+3=5). Ответ будет 253.

Как быстро умножить на 11 без калькулятора: лайфхак от украинской учительницы, который оценят дети и родители

Другой пример: 45 х 11. Цифры 4 и 5 пишем по краям, а между ними их сумму (9). Ответ будет 495.

76 х 11: 7 и 6 пишем по краям, но их сумма будет двузначное число 13. В таком случае цифру три следует записать, а единица переходит в следующий разряд. То есть ответ будет 836.

Как быстро умножить на 11 без калькулятора: лайфхак от украинской учительницы, который оценят дети и родители
Как быстро умножить на 11 без калькулятора: лайфхак от украинской учительницы, который оценят дети и родители

Ранее автор блога "Учиться легко", украинская учительница начальных классов дала подсказку школьникам, как просто выполнять задачи на движение. Для этого расстояние (s), скорость (v) и время (t) следует поместить в квадрат.

Также педагог показала простой способ, которым сама пользуется, чтобы рассказать детям о единицах измерения длины. Она объясняет школьникам сантиметры, метры и километры по пальцам.

Кроме того, учитель поделилась лайфхаком, как объяснить детям умножение на двузначные числа в столбик. Она предложила сделать это на примере 121×23. Для выполнения действий педагог посоветовала воспользоваться стикерами.

Как сообщал OBOZ.UA, сеть покорил лайфхак от украинской учительницы математики Натальи Трепак, как любое число быстро разделить на 5.

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