"Как учитель должен узнать, что дети находятся в безопасном месте?" Украинцев возмутило разрешение МОН проводить уроки во время тревоги

Украинская педагог Юлия Коваль обратилась к родителям и коллегам по поводу разрешения Министерства образования и науки проводить уроки во время воздушной тревоги. В частности, объявление об опасности не означает прекращение учебного процесса, ведь в первую очередь ученики и учителя должны находиться в безопасном месте.

Об этом Коваль отметила в посте в TikTok. Если после объявления сигнала воздушной тревоги учитель или школьники находятся не в безопасном месте, то урок приостанавливается на время перехода в укрытие, а затем возобновляется.

"Вы видели, что МОН официально разрешило проводить уроки во время воздушной тревоги. О чем здесь идет речь в рекомендациях? Объявление сигнала воздушной тревоги во время дистанционного обучения не означает автоматического прекращения образовательного процесса. Первоочередной задачей является нахождение учеников и педагогических работников в безопасном месте. Если на момент объявления воздушной тревоги педагогический работник или ученики не находятся в безопасном месте, тогда урок может быть приостановлен на некоторое необходимое время, чтобы перейти в укрытие или в другое безопасное место. И после их перемещения урок возобновляется", – сказала учительница и призвала украинцев высказать своё мнение по поводу такого решения.

В комментариях пользователи сети удивлялись, как учитель может проконтролировать целый класс детей, действительно ли они перешли в безопасное место. В то же время многие отмечали, что учитель не должен нести ответственность за школьников во время онлайн-уроков, а делать это должны родители.

Украинцев возмутили рекомендации МОН Источник: Скриншот

"Мы уже 4 года проводим дистанционные уроки, несмотря на воздушную тревогу, потому что у нас она круглосуточная. За безопасность детей отвечают родители".

"Откуда можно узнать, где одновременно находятся 20–30 учеников во время дистанционного обучения? Учителям не знаешь, что делать: вести урок или спрашивать, где вы, ведь они даже камеры не все включают".

Сеть возмутилась рекомендациями МОН Источник: Скриншот

"Это возможно только в том случае, если ребенок один, а если их двое или больше? Как тогда в одной ванной или в коридоре они будут учиться? А если мама — учительница, а ребенок учится в школе, как тогда проводить уроки и учиться?"

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"Главное, чтобы родители несли ответственность за жизнь ребенка во время тревоги при дистанционном обучении. А пока эта ответственность лежит на администрации учебного заведения и учителях".

А некоторые делились, что именно благодаря тому, что учитель завершает урок и просит всех перейти в безопасные места, удается сохранить здоровье и жизнь детей.

Можно ли продолжать урок во... Источник: Скриншот Развернуть

В то же время мама украинской школьницы Дарья Максимова из Киева поделилась криком души по поводу уроков во время желтой воздушной тревоги. Женщина подчеркивала, что дети якобы должны перейти в условно безопасное место, однако на самом деле никто этого не делает. Кроме того, по ее словам, о переходе в безопасное место нельзя писать в чате класса, чтобы не попасть в скандал. Максимова возмутилась тем, что детям сложно смотреть в экран и что-то запоминать, когда за окном происходит "Афган". Женщина также подчеркнула, что во время атаки 25 сентября в Киеве погиб мальчик, который как раз учился во время воздушной тревоги.

Подобные посты стали распространяться в сети. На этот вопиющий случай отреагировал и учитель физики Руслан Цыганков. Под постом педагога украинцы высказали свое мнение об онлайн-обучении. Некоторые рассказали, что во время такого урока погибла учительница биологии, которая проводила занятия с детьми.

Имеет ли право учитель прерв... Развернуть

Напомним, учителя могут сокращать продолжительность уроков до 35 минут, если видят, что ученики устали. Кроме того, может меняться и порядок предметов в расписании, чтобы дети изучали сложный материал в то время, когда им легче сосредоточиться. Об этом заявил министр образования и науки Украины Андрей Бутенко. По словам чиновника, главная задача школы — не формальное соблюдение одинаковой продолжительности каждого урока, а достижение программных результатов обучения.

Украинцы отреагировали на заявление министра образования. Так, например, бывшая глава Одесского департамента образования Елена Буйневич призывала учителей не следовать рекомендациям об сокращении продолжительности урока, ведь требования определены законом, а рекомендации — нет. Кроме того, во время дистанционного обучения педагоги не могут убедиться, что дети действительно находятся в укрытии, чтобы продолжить онлайн-урок, чем подвергают себя опасности.

В соцсетях педагоги иронизировали, отмечая, что с таким заявлением министра уроки стоит проводить по 10 минут, чтобы учителя тоже не уставали. А еще лучше их отменить вообще, а оставить только отчеты. Многие удивлялись, где дети успевают устать, ведь уроки длятся 45 минут.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что МОН предложило несколько сценариев действий для школ и вузов во время длительных воздушных тревог.

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