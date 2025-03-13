Как узнать, делится ли число на 3: лайфхак для школьников

Украинским школьникам дали совет по математике, как понять, что число можно делить на 3. Для этого следует сложить сумму цифр в числе – если сумма делится на 3, то и само число также будет делиться на 3.

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Лайфхаком поделилась учительница начальных классов, которая работает в одной из школ в городе Глухов в Волынской области. Педагог в соцсети Facebook ведет страницу под названием "Учиться легко", где публикует интересные советы по разным предметам для школьников.

"Есть такое правило: если сумма цифр делится на 3, то число делится на 3", – рассказала она.

Речь идет о правиле делимости. Оно звучит так: "Натуральное число делится на 3 тогда и только тогда, когда делится на 3 сумма его цифр".

В качестве примера педагог привела число 285. Сумма цифр будет 15 (2+8+5=15), которое можно разделить на 3.

"Так как 15 делится на 3, то это число также делится на 3", – отметила учительница и показала, как правильно в столбик поделить 285 на три.

Ранее автор блога "Учиться легко" рассказала, как легко запомнить планеты Солнечной системы и их последовательность. Педагог использует для этого всего одно предложение: "Малий Василь забаву має – юшку солону усім насипає". Первая буква каждого слова совпадает с первой буквой названия планеты.

Также она делилась со школьниками лайфхаком, как перевести метры в сантиметры, а километры – в дециметры. Видео с пояснениями стало вирусным в сети – его прокомментировали сотни раз.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее сеть покорил лайфхак от украинской учительницы, как любое число быстро поделить на 5.

А учительница начальных классов поделилась лайфхаком, как объяснить детям умножение на двухзначные числа в столбик. Она предложила сделать это на примере 121×23. Для выполнения действий педагог посоветовала воспользоваться стикерами.

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