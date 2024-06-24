Как выглядели старейшие университеты Украины в прошлом: от Острожской академии до КПИ. Фото

В этом году первое место в рейтинге лучших университетов Украины занял Киевский политехнический институт им. Сикорского, который является одним из старейших зведений высшего образования (ЗВО) в нашей стране. Значительное число выдающихся ученых, писателей и политиков получили образование в этом и других альма-матер.

Сейчас старейшие из украинских ЗВО славятся своей богатой историей и культурным наследием. Медиа ШоТам обнародовало вид университетов в прошлом и ныне.

Национальный университет "Острожская академия"

Учреждение образования основано в 1576 году стало одним из старейших и прогрессивных в Европе. В то время студенты изучали в академии пять иностранных языков и более десяти дисциплин. Кроме того, там был издан первый украинский учебник в 1578 году – греко-славянский "Букварь". В настоящее время "Острожская академия" находится в Ривненской области и продолжает играть значительную роль в истории украинского образования и культуры. В 2024 году ЗВО получил нового ректора, которым стал Эдуард Балашов.

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт"

КПИ был основан в 1898 году и с тех пор он стал самым молодым среди старейших ЗВО Украины. Сейчас в университете учится более 30 тысяч студентов, и он продолжает оставаться образцом технического образования в нашей стране. В 2024 году в КПИ впервые за 32 года был избран новый ректор.

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

Один из лучших ЗВО, в котором обучались выдающиеся ученые, академики и профессора, был основан в 1885 году. Сейчас здесь получают образование около 26 тысяч студентов, а университет продолжает быть одним из самых престижных заведений в Украине, который готовит будущих инженеров и ученых.

Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

Старейшим ЗВО в Украине стала Киево-Могилянская академия, основанная в 1615 году. Университет сохранил свою историческую значимость и продолжает быть центром образования и науки в нашем государстве по сей день.

Черновицкий национальный университет им. Федьковича

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича был основан императором Австро-Венгрии Францом Иосифом в 1875 году. Он стал одним из лучших архитектурных памятников Украины и продолжает оставаться важным центром образования и науки по сей день

Киевский университет им. Шевченко

Киевский университет им. Шевченко начал свою деятельность с одного философского факультета 28 августа 1834 года. В настоящее время он продолжает быть одним из ведущих ЗВО Украины и насчитывает 13 факультетов, 8 учебных институтов и 1 учебно-научный центр.

Львовский университет им. Франко

Львовский университет им. Франко был открыт в 1661 году Иоанном II Казимиром, когда он предоставил Львовскому иезуитскому коллегиуму "достоинство академии и титул университета". За свои годы существования ЗВО выпустило более 700 выдающихся ученых, политиков, писателей, культурных и общественных деятелей.

Харьковский Национальный университет им. Каразина

ХНУ им. Каразина был основан в 1804 году. В настоящее время ЗВО продолжает свою деятельность, оставаясь одним из ведущих университетов Украины.

Одесский национальный университет им. Мечникова

Одесский Национальный университет им. Мечникова был основан в 1865 году. ЗВО продолжает оставаться важным центром науки и образования, который активно способствует развитию украинского академического сообщества.

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