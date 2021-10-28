Кличко объявил о переходе Киева в "красную" зону: как будут работать детсады
С понедельника, 1 ноября, детсады продолжат работу в обычном режиме. Но в дошкольных учреждениях должны будут придерживаться правил "красной" крантинной зоны.
Это значит, что для работы в детсадах должны быть вакцинированы 100% коллектива. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время срочного брифинга, где и объявил о переходе Киева в "красную" зону с 1 ноября.
"Что касается детских садов, то они продолжают работать, но соблюдая правила "красной" зоны – при условии вакцинации 100% персонала учреждений", – сказал Кличко.
А вот школы Киева переведут на дистанционное обучение – в онлайн-формате должны будут учиться ученики с 1 по 11 класс.
"Столичные школьники с понедельника за парты, к сожалению, не вернутся. После каникул, с 1 ноября, учебный процесс возобновится только в дистанционном режиме", – объявил мэр.
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