Когда школьники Киева уйдут на зимние каникулы – рассказали в КГГА

В Киеве школьники уйдут на зимние каникулы по плану. Только в двух заведениях дети не смогли вернуться за парты сегодня, 22 ноября, – там проблемы с отоплением.

Нет вопросов и по вакцинации – из-за отсутствия прививки отстранены 0,1% преподавателей.Кроме того, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в столице стабилизировалась. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Как сообщил чиновник, с 22 ноября в офлайн-режиме в Киеве заработали 423 школы.

"Это стало возможным благодаря реальному снижению заболеваемости среди детей. Кроме того, ситуация в столице стабилизировалась в целом – уменьшается количество тяжелобольных с показаниями к госпитализации, а также высвобождаются места в больницах с подключением к кислороду", – пояснил Валентин Мондриевский.

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Он также сообщил, что в столичных школах из-за отсутствия прививки против коронавируса отстранены "0,1% от всего преподавательского состава".

"Поэтому на рабочих местах находятся только вакцинированные работники образования", – отметил заместитель председателя КГГА.

И добавил, что для школ закупили все необходимое для дезинфекции. Также позаботились, чтобы было тепло. Не вернулись за парты ученики только двух заведений в Соломенском районе – в обоих проблемы с отоплением. В одной школе тепла нет из-за аварии на трубопроводе, а во второй "по непонятным причинам" его до сих пор не дали. Относительно второй, Валентин Мондриевский подчеркнул, что она находится на балансе Министерства образования и науки.

Замглавы КГГА также заверил – "школьники уйдут на зимние каникулы вовремя". Согласно графику Министерства образования и науки, в учебном году 2021/2022 зимние каникулы должны длиться с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

Но есть одно "но". График МОН – рекомендация, а не обязательное руководство к действию. На дату каникул могут повлиять форс-мажоры, такие как высокий уровень заболеваемости COVID-19, гриппом, ОРВИ, проблемы с отоплением. Подвинуть каникулы могут и ради удобства (подробно обо всех нюансах зимних каникул OBOZREVATEL писал здесь).

В Киеве осенние каникулы тоже прошли по графику – с 25 по 31 октября, согласно графику МОН. Столичные власти не видели потребности в переносе отдыха школьников. А с 1 ноября все ученики, с 1 по 11 класс, учились дистанционно.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Директор департамента образования и науки Киева Елена Фиданян в комментарии OBOZREVATEL рассказала, что статистику отстраненных сотрудников из-за отсутствия прививок в столице не ведут, поскольку это не предусмотрено законодательством. Однако заверила, что проблем в школах после выхода в офлайн не будет.