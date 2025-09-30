Когда состоится Радиодиктант-2025: стала известна дата

Стало известно, что Радиодиктант национального единства в 2025 году состоится 27 октября. Именно в этот день празднуют День украинской письменности и языка.

Как сообщает Общественное Медиа, радиодиктант будет транслироваться в прямом эфире на всех платформах Общественного вещания: телевидении, радио и диджитале. То есть он будет доступен для слушателей во всех уголках нашей планеты, где есть связь.

О том, чей текст будет зачитываться и кто его будет читать, организаторы обещают объявить чуть позже.

Напомним, что в прошлом году текст к Радиодиктанту писала Оксана Забужко, а читал его поэт и военный Павел Вышебаба.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что филолог назвала самые сложные слова радиодиктанта-2024.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!