Лучшее отношение к ученику, акцент на навыках, легко поступить в Оксфорд: украинец объяснил разницу между школами в Украине и Словении

Украинец, 12 лет назад переехавший жить в Словению, рассказал о школьном образовании в этой стране. По его словам, педагоги в словенских школах больше делают акцент не на знаниях учащихся, а на их навыках, что в дальнейшем помогает им при поступлении в университет.

Видео дня

Об этом Олег рассказал в сюжете на Youtube-канале известного украинского бизнесмена и путешественника Андрея Буренка. По его убеждению, в школах Словении к ученикам относятся лучше, в школах Украины.

"Здесь, мне кажется, лучшее отношение к ученику вообще, как к человеку. Больше внимания не к знаниям, а к навыкам. Школа все же должна научить человека к жизни, придать ему какие-то привычки, навыки, которые ему помогут в дальнейшем в университете и потом в жизни", – рассказал украинец.

Кроме того, в Словении на высоком уровне преподают точные науки. Одноклассники Олега смогли вступить в Оксфорд с пятерками по биологии.

Некоторые родители, которые сейчас приехали в Словению, жалуются, что в Британии и других странах очень низкий уровень точных наук. Нет, здесь из-за мощной фармацевтической индустрии, химия, физика, биология – на самом высоком уровне. Мои одноклассники, получавшие пятерки по биологии, некоторые из них уехали учиться в Оксфорд. Вообще эксперты и своем деле", – сказал он.

Также в словенских школах важным компонентом есть здоровый образ жизни и спорт.

Ранее украинцы рассказали, что во Вьетнаме родители школьников просят, чтобы учителя избивали их детей линейками по рукам. В этой стране до сих пор имеются такие методы наказания в учебных заведениях, которые можно было наблюдать в украинских школах более 20 лет назад.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какая разница между украинским и американским учителем.

Также читайте на OBOZ.UA интервью с основательницей украинской школы в Португалии Наталией Борисенковой об образовании, проблемах детей из Украины и буллинг педагогов. А также две части интервью с беженкой Полиной Новиковой, которая в Украине работала журналисткой, а в Германии стала учительницей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!