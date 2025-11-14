Названы фамилии 297 выпускников, которые получат стипендию от Зеленского за лучшие результаты на НМТ 2025

Президент Украины Владимир Зеленский назначил 297 стипендий участникам национального мультипредметного теста, которые в 2025 году продемонстрировали самые высокие результаты. Перечень сформирован с учетом предложений Украинского центра оценивания качества образования.

Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины. Размер премии составит 10 000 гривен, а поступающим нужно было иметь от 185 баллов на экзамене.

Список студентов, которые получат премии

Как известно, с 1 сентября Правительство увеличило размер президентских стипендий для учащихся профтехов до 6 320 грн, для студентов колледжей и техникумов – 7 600 грн, для студентов университетов – 10 000 грн, аспирантов – 23 700 грн.

Напомним, волонтерская деятельность будет влиять на поступление в учреждения высшего образования. Так, ректоры должны будут способствовать студенческому волонтерству в свободное от занятий время. Участие в волонтерской деятельности будет повышать шансы поступающих, которые будут указывать об этом в мотивационных письмах. Кроме того, волонтерство будет влиять на баллы, которые формируются при определении рейтинга на стипендию.

