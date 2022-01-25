Опять за компьютер: где и почему школьников настигло дистанционное обучение

Украину накрывает новая волна коронавируса. Перед Новым годом не оставалось ни одного "красного" региона, но теперь они снова возвращаются.

С понедельника, 24 января, в красную карантинную зону перешла Ивано-Франковская область, с 27 января к ней присоединится Ривненская. Тем временем школьников начали массово переводить на дистанционное обучение.

При этом причиной может быть не только высокая заболеваемость COVID-19, но и гриппом и ОРВИ. А еще другая "эпидемия"– ложных заминирований. OBOZREVATEL рассказывает, где дети уже учатся онлайн.

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Черкассы: "заминирования"

В Черкассах школьники уже занимаются онлайн с 17 января. На такой шаг там пошли из-за "эпидемии" фейковых заминирований школ. С 12 января правоохранители каждый день получали сообщения о якобы взрывчатке в заведениях. В итоге департамент образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета рекомендовал школам организовать онлайн-учебу, поскольку это:

ставит под угрозу сохранение жизни и здоровья участников образовательного процесса;

вносит деструктив в организацию работы общеобразовательных учреждений;

приводит к невозможности организовать системный и качественный образовательный процесс.

21 января на странице в Facebook департамента опубликовали сообщение, что рекомендацию по дистанционному обучению они продлевают на неделю 24-30 января.

Сумы: ОРВИ и COVID-19

В Сумах ученики 5-11 классов и учреждений внешкольного образования города перешли на дистанционное обучение. Предварительно – с 24 января до 4 февраля включительно. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС). Причина: рост числа больных ОРВИ и COVID-19 среди учеников и сотрудников школ.

Тернополь: COVID-19

В Тернополе все больше детей заражаются коронавирусом. 20 января в управлении образования и науки горсовета рекомендовали школам перевести на онлайн-формат обучения только подростков – учеников 5-11 классов. На какое время, не уточнили.

В садиках и начальной школе ситуация не настолько сложная. Однако чиновники отметили, что окончательное решение за руководством каждого отдельного заведения. В то же время некоторые школы и классы перешли на онлайн-формат раньше – там, где много детей и сотрудников заболели COVID-19.

Ривне: ОРВИ и COVID-19

В январе в Ривне стала ухудшаться ситуация с заболеваемостью ОРВИ и COVID-19 среди детей. Еще 21 января мэр Ривне Александр Третьяк сообщил на своей странице в Facebook, что с понедельника, 24 января, на онлайн-формат переходят 10 школ – где-то все классы, где-то отдельные параллели.

Но когда наступило 24 января, он собрал внеочередное заседание городской комиссия ТЭБ и ЧС, которая решила перевести на дистанционку учеников 5-11 классов всех школ. Решение по формату учебы для младшей школы оставили за руководством заведений.

"Сейчас в городе имеем около 7 тысяч больных детей различными острыми респираторными инфекциями, в том числе около 200 детей и 100 учителей, которые имеют положительный тест на COVID-19", – отметил Александр Третьяк в посте на Facebook 24 января.

25 января Госкомиссия ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании решила установить "красную" зону эпидопасности на территории области с 00 часов 00 минут 27 января.

Львов: COVID-19

В четверг, 20 января, решение о переводе учеников 5-11-х классов Львовщины приняла областная комиссия ТЭБ и ЧС. Занятия в онлайн формате стартовали с понедельника, 24 января, и должны продлиться две недели. Причина – рост количества больных COVID-19 среди детей.

Аналогичное решение приняла львовская городская комиссия ТЭБ и ЧС 21 января. По словам мэра Андрея Садового, ситуация с COVID-19 не просто угрожающая – такой динамики в городе не видели за два года пандемии. Кроме того, есть серьезный рост заболеваемости среди детей.

Что касается учеников 1-4 классов городских школ, власти рекомендовали школам на две недели организовать занятия онлайн. Но решение оставили за учить детей дистанционно за администрацией каждой школы.

Ивано-Франковск: COVID-19

Ивано-Франковская область с 24 января – в "красной" зоне. По словам мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, за выходные выросло количество госпитализаций детей с COVID-19. В областном центре решили отправить учиться домой учеников 5-11 классов. Пока что – до 6 февраля. Ученики младшей школы могут учиться очно, если позволяет ситуация с заболеваемостью. И в некоторых заведениях – не позволяет.

"С понедельника 719 классов перешли на дистанционную форму. Вчера (24 января – Ред.) среди учеников 1-4 классов отсутствовало 40,3% учеников, это почти 6 тысяч детей. Также за вчерашний день руководители 13 учебных заведений приняли решение перевести 1-4 классы на дистанционную форму обучения", – отметил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на своей странице в Facebook 25 января.

Ужгород: грипп, ОРВИ, COVID-19

В Ужгороде учеников начали переводить на дистанционное обучение с 19 января – из-за ухуджения показателей заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19. Уже на следующий день, 20 января, на заседании противоэпидемической комиссии горсовета решили перевести на онлайн-формат всех школьников – с 24 января по 6 февраля.

Черновицкая область: COVID-19

С 21 января придется учиться дистанционно школьникам на Буковине. Такое решение 20 января приняла областная комиссия по ТЭБ и ЧС. В ОГА шаг назвали вынужденным – из-за резкого скачка заболеваемости COVID-19 и сезонными вирусными недугами. Как долго дети будуть учиться за компьютером, пока неизвестно.

Для работы в офлайн-режиме в школах должно быть вакцинировано от коронавируса 100% сотрудников в "желтой" и "оранжевой" зонах (нужна хотя бы одна доза) и 100% в "красной" (только обе дозы). Все они должны иметь документы, подтверждающие прививку против COVID-19, медицинские противопоказания или справку переболевших. Если уровень вакцинации ниже – администрация обязана перевести детей на дистанционное обучение, за исключением учеников 1-4 классов. Об этом говорится в постановлении Кабмина №1236.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в конце сентября 2021 года сообщил, что даже при условии необходимого уровня вакцинации среди работников школ могут отправить на карантин как отдельный класс, так и всю школу . Класс – если заболевает кто-то из учащихся. Школа – если таких классов будет более 50%.

Однако местные власти осенью 2021 года массово отправляли детей на дистанционное обучение независимо от уровня вакцинации учителей, причем и учеников начальной школы тоже. А где-то школьники были на длительных каникулах, которые с одной недели продлили до двух или даже трех. Как учились во всех регионах Украины – OBOZREVATEL собрал все, что известно, здесь.

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