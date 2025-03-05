Питание в школах станет бесплатным для еще одной категории учеников

В Украине планируется расширить программу бесплатного питания для украинских школьников. Планируется обеспечить бесплатными обедами учеников 5-11 классов в прифронтовых областях.

Видео дня

Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль в Telegram после совещания с министрами в среду, 5 марта. Сейчас в школах бесплатно питаются дети 1-4 классов.

Программу хотят расширить уже со следующего учебного года.

Дальнейшее расширение программы бесплатного школьного питания обсудили с главой МОН Оксеном Лисовым, заместителями руководителя Офиса президента Виктором Мыкытою и Ириной Верещук, представителями Министерства финансов, Минразвития и командой реформы школьного питания.

"В частности, с сентября программа, инициированная первой леди Украины, будет расширена на учеников 5-11 классов в прифронтовых областях. Таким образом, поддержим детей в наиболее уязвимых регионах и общинах", – сказано в сообщении.

По словам главы правительства, по состоянию на сегодняшний день более 1,6 млн детей в 1-4 классах обеспечены безвозмездными обедами.

"Наша цель – расширить эту инициативу на всех учеников. Планируем внедрять реформу поэтапно, чтобы обеспечить высокое качество питания", – добавил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что в дальнейшем задача перед министерствами – расширение инфраструктуры школ и пищеблоков.

Напомним, что в начале октября Кабмин принял решение о выделении средств на бесплатное питание всех детей 1-4 классов в украинских школах. Раньше горячими обедами обеспечивали только учащихся льготных категорий.

Речь идет об одноразовом бесплатном питании – безоплатным может быть либо завтрак, либо обед.

В то же время президент Владимир Зеленский поручил правительству обеспечить с 2025 года бесплатное питание для всех школьников. Однако позже стало известно, что в бюджете не хватает средств для обеспечения бесплатного питания учащихся 1-11 классов до конца учебного года. До мая 2025 года будут бесплатно питаться ученики начальной школы.

Как сообщал OBOZ.UA, родители украинских школьников неоднозначно восприняли эту новость. Они беспокоятся, что бесплатное питание может быть худшего качества, чем то, что дети могут купить в столовой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!