Все украинские школьники в 2025 году будут питаться бесплатно: Зеленский дал поручение правительству

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что с 2025 года в украинских школах будет введено бесплатное питание для всех школьников. Глава государства дал соответствующее поручение Кабинету министров.

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Это предусмотрено в Плане стойкости Украины, представленном Зеленским в Верховной Раде во вторник, 19 ноября. Он напомнил, что с ноября 2024 года государство начало обеспечивать горячими обедами в школах только учеников начальных классов.

"В этом году для украинских детей с 1-го по 4-й класс школы мы ввели бесплатное питание. Я поручил правительству обеспечить в следующем году бесплатное питание для всех украинских школьников. Это важно сделать", – подчеркнул президент.

Напомним, что украинское правительство в октябре 2024 года приняло решение о выделении средств на бесплатное питание всех детей 1-4-х классов в украинских школах. Раньше горячими обедами обеспечивали только учеников льготных категорий. Речь идет об одноразовом бесплатном питании – бесплатным может быть либо завтрак, либо обед.

Служба образовательного омбудсмена уточнила, что дети смогут питаться бесплатно, когда местное управление образования или школа получат средства от громад. Если средства не используют до конца 2024 года, они вернутся в госбюджет.

100%-е покрытие стоимости продуктов обеспечивается в учебных заведениях, которые имеют поваров. В то же время школы, пользующиеся услугами кейтеринга, будут иметь не более 70% стоимости. 30% денег должна выделить местная громада.

Как сообщал OBOZ.UA, министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что 780 тысяч учащихся начальной школы начали питаться при поддержке государства. Помощь охватывает всех украинских детей 1-4-х классов.

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