Будут ли ученики 5–11 классов питаться бесплатно: МОН дало ответ

В Украине не хватает средств для того, чтобы обеспечить бесплатным питанием учеников 1-11 классов до конца учебного года. До мая 2025 года будут бесплатно питаться ученики начальной школы.

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В то же время на питание за счет государства всех учеников сейчас нет средств ни в государственном бюджете, ни в бюджетах громад. Как сообщили ресурсу "Вчися.Медіа" в Министерстве финансов, на горячее питание учеников начальной школы местные громады получили 2,8 млрд грн, которых хватит на январь-май.

Эти средства были помощью от Европейского союза. В то же время, средств на питание школьников всех классов в госбюджете Украины на 2025 год не предусмотрено.

В Министерстве образования и науки рассматривают несколько способов, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию: или искать финансирование на питание для всех учащихся или обеспечивать бесплатными обедами только 1-4 классы.

Глава МОН Оксен Лисовой недавно отмечал, что в Украине продолжается реформа школьного питания, по состоянию на сегодняшний день не все учебные заведения имеют современное оборудование и полностью обеспечены персоналом. Также есть трудности с энергетической способностью столовых.

По его словам, бесплатное питание школьников снабжают из местных бюджетов. В целом, МОН планирует на заседании с премьер-министром окончательно решить все вопросы.

Напомним, что в начале октября Кабмин принял решение о выделении средств на бесплатное питание всех детей 1-4 классов в украинских школах. Раньше горячими обедами обеспечивали только учащихся льготных категорий.

Речь идет об одноразовом бесплатном питании – бесплатным может быть либо завтрак, либо обед.

В то же время позже президент Владимир Зеленский поручил правительству обеспечить с 2025 года бесплатное питание для всех школьников.

Служба образовательного омбудсмена уточнила, что дети могут питаться бесплатно, когда местное управление образования или школа получат средства от громад. Если средства не используют до конца 2024 года, они вернутся в госбюджет. Родителей призывали держать ситуацию на контроле.

Родители украинских школьников неоднозначно приняли эту новость. Они опасаются, что бесплатное питание может быть худшего качества, чем то, что дети могут купить в столовой.

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