Пятиклассница из Украины победила на Международной олимпиаде по ментальной арифметике: обошла 243 участника из 14 стран

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Пятиклассница из Луцка заняла первое место на Международной олимпиаде по ментальной арифметике
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Пятиклассница из Луцка Анастасия Бунечко заняла первое место на Международной олимпиаде по ментальной арифметике (International Mental Arithmetic Olympiad 2026) в Португалии. Она обошла 243 участника из 14 стран.

Об этом сообщил Луцкий лицей №9 в Facebook. Бунечко выступала в категории Family и показала лучший результат среди всех участников олимпиады.

Анастасия Бунечко заняла первое место на Международной олимпиаде по ментальной арифметике

"Эта победа – результат таланта, упорного труда, дисциплины и веры в собственные силы. Такие достижения прославляют не только нашу школу, но и наш город, и Украину на международном уровне", – говорится в сообщении.

Ментальная арифметика – это метод, при котором ребенок мысленно выполняет математические действия. В частности, школьник представляет себе изображение специальной счётной доски, на которой перемещает косточки. Со временем скорость вычислений растет, и ученик думает не цифрами, а образами. Дети, которые начинают посещать занятия по ментальной арифметике, учатся считать на специальной счетной доске, которая называется абакус.

Пятиклассница из Луцка заняла первое место на Международной олимпиаде по ментальной арифметике

Напомним, украинские школьники завоевали 5 медалей на международной ученической олимпиаде по физике, которая проходила в Букараманге (Колумбия). Этот результат стал лучшим за последние 10 лет и одним из лучших за всю историю выступлений Украины со времени обретения независимости. Дети завоевали одну золотую медаль, три серебряные и одну бронзовую.

В то же время украинец Илья Шуманский стал лучшим студентом года в колледже Abingdon & Whitney College, расположенном в графстве Оксфордшир (Англия). Награду номинанту вручали в родовом поместье герцогов Мальборо, где родился британский политик и бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

Студент учится на факультете креативных индустрий. Также он имеет награду за выдающиеся достижения (Overall Achievement Award). В колледже обучаются 12 тысяч студентов, среди которых были выбраны три победителя.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские школьники завоевали 27 медалей на семи международных олимпиадах.

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