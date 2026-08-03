Пятиклассница из Украины победила на Международной олимпиаде по ментальной арифметике: обошла 243 участника из 14 стран

Пятиклассница из Луцка Анастасия Бунечко заняла первое место на Международной олимпиаде по ментальной арифметике (International Mental Arithmetic Olympiad 2026) в Португалии. Она обошла 243 участника из 14 стран.

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Об этом сообщил Луцкий лицей №9 в Facebook. Бунечко выступала в категории Family и показала лучший результат среди всех участников олимпиады.

"Эта победа – результат таланта, упорного труда, дисциплины и веры в собственные силы. Такие достижения прославляют не только нашу школу, но и наш город, и Украину на международном уровне", – говорится в сообщении.

Ментальная арифметика – это метод, при котором ребенок мысленно выполняет математические действия. В частности, школьник представляет себе изображение специальной счётной доски, на которой перемещает косточки. Со временем скорость вычислений растет, и ученик думает не цифрами, а образами. Дети, которые начинают посещать занятия по ментальной арифметике, учатся считать на специальной счетной доске, которая называется абакус.

Главные истории дня

Напомним, украинские школьники завоевали 5 медалей на международной ученической олимпиаде по физике, которая проходила в Букараманге (Колумбия). Этот результат стал лучшим за последние 10 лет и одним из лучших за всю историю выступлений Украины со времени обретения независимости. Дети завоевали одну золотую медаль, три серебряные и одну бронзовую.

В то же время украинец Илья Шуманский стал лучшим студентом года в колледже Abingdon & Whitney College, расположенном в графстве Оксфордшир (Англия). Награду номинанту вручали в родовом поместье герцогов Мальборо, где родился британский политик и бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

Студент учится на факультете креативных индустрий. Также он имеет награду за выдающиеся достижения (Overall Achievement Award). В колледже обучаются 12 тысяч студентов, среди которых были выбраны три победителя.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские школьники завоевали 27 медалей на семи международных олимпиадах.

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