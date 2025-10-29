Скандал на Радиодиктанте 2025: что известно о 79-летней Кристине Гоянюк, которая вывела из себя Наталью Сумскую

Во время нынешнего Радиодиктанта национального единства вспыхнул скандал из-за возмущения украинцев тем, как актриса Наталья Сумская читала текст. В частности, они считают, что диктовка была слишком быстрой и без интонаций.

Недовольной осталась и рекордсменка по написанию наибольшего количества ежегодных радиодиктантов 79-летняя Кристина Гоянюк. Сразу после написания текста у нее взяли интервью, в котором она сказала, что "текст был глуповат и плохо прочитан".

Что сказала Кристина Гоянюк

Гоянюк отметила, что это первый диктант, который "свалил ее наповал". Комментируя нынешний радиодиктант, женщина была раздражена.

"Я даже боюсь высказать какое-то слово, чтобы не сказать очень плохо. За 26 лет это первый диктант, который свалил меня наповал. Во-первых, нехорошо прочитан. Сам текст глуповат. Я не знаю, пусть бы лучше читал этот текст Павел Вышебаба, который в прошлом году диктовал. За ним хоть можно было писать, поставить знаки препинания", – сказала Гоянюк.

Ее первый комментарий в прямой трансляции прервали, и после события записали новый, в котором она отметила, что нынешний радиодиктант ужасный, ведь нужно было найти человека, который бы правильно продиктовал, а не просто зачитал текст.

"Этот радиодиктант – если это можно назвать радиодиктантом – я в этом году писала двадцать шестой раз. Предыдущие двадцать пять лет были хорошие, порой чрезвычайно хорошие тексты. Хорошо продиктованные, особенно прошлогодний радиодиктант, который зачитал Павел Вышебаба. А в этом году – это ужас. То, что Наталья Сумская актриса театра, у нее не отнимешь, но надо было найти человека, который мог бы правильно продиктовать, а не просто зачитать текст", – сказала Гоянюк.

Она также поделилась, что тщательно готовится к написанию радиодиктанта.

"Написать диктант – это труд. Я начинаю готовиться где-то за месяц: просматриваю орфографические словари, повторяю морфологию, синтаксис, грамматику. Слежу за изменениями в правописании – им крутят, как говорил мой папа, "как цыган торбой". Немножко похвастаюсь: в прошлом году я единственная в Украине написала без единой ошибки", – добавила рекордсменка.

Как отреагировала Наталья Сумская

Наталья Сумская критически отнеслась к реакции Гоянюк и отметила, что рекордсменка радиодиктантов грубо высказалась и имеет проблемы с человечностью и вежливостью, несмотря на то, что имеет успехи в написании диктантов.

"Она человек абсолютно некорректный. Она победительница в одном, а в другом она очень... Человек грубо высказался. Сразу крикнул, что текст такой-сякой. Он же, возможно, не написал ни одной книги. Мы рады за нее, что она до запятой все точно пишет, но в остальном у нее большие проблемы человечности, вежливости", – сказала Сумская в комментарии Фокусу.

Что известно о Кристине Гоянюк

79-летняя львовянка Кристина Гоянюк – рекордсменка Украины по наибольшему количеству написания ежегодных радиодиктантов. Женщина пишет их уже 26 лет подряд, с момента основания традиции в 2000-м году.

По грамотности тексты Кристины – одни из лучших в Украине. В 2020 году она была единственной, которая написала диктант без единой ошибки. Также женщина разделила победу на радиодиктанте и в 2023 году. По профессии рекордсменка – врач-бактериолог. Она готовится к диктантам так, словно на защиту докторской диссертации: перечитывает новые правила правописания, просматривает словари, консультируется с учителями украинского языка.

Кристина Гоянюк верит, что грамотность человека – это достижение, а языковое совершенство – это уровень его интеллигентности.

Реакция Общественного

В соцсетях начали жаловаться, что Кристину Гоянюк слишком резко прервали, когда она комментировала радиодиктант впервые. Председатель правления Суспільного Мовлення Николай Чернотицкий извинился и пообещал провести "отдельную редакторскую работу". Он также отметил, что лично извинился перед Гоянюк.

"Сегодня во время прямого эфира Радиодиктанта ведущий прервал госпожу Кристину Гоянюк. Приношу за это извинения. По этому вопросу мы проведем отдельную редакторскую работу. Мы ценим разные точки зрения и не прячемся от критики. Спасибо всем, кто присоединился к Радиодиктанту национального единства. Надо жить! UPD. Перед госпожой Кристиной извинился по телефону", – написал Чернотицкий.

