Украинцы смогут пройти НМТ-2024 в 32 странах мира. Полный список
Украинские поступающие, которые находятся заграницей, могут сдать Национальный мультипредметный тест в 2024 году в иностранных временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). В частности, пройти тестирование можно будет в 57 городах из 32 стран.
Об этом на официальном сайте сообщил Украинский центр оценивания качества образования. Там предупредили, что поступающим нужно не медлить с регистрацией, ведь в некоторых городах ограничено количество мест в ТЭЦ. Так что в случае, если участники НМТ не успеют создать личные кабинеты и подать заявку, им придется ехать в другой ближайший пункт прохождения тестирования.
Основная сессия пройдет в следующих странах:
- Австрия;
- Азербайджан;
- Бельгия;
- Болгария;
- Великобритания;
- Грузия;
- Дания;
- Эстония;
- Ирландия;
- Испания;
- Италия;
- Канада;
- Латвия;
- Литва;
- Люксембург;
- Молдова;
- Нидерланды;
- Германия;
- Норвегия;
- Польша;
- Португалия;
- Румыния;
- Словакия;
- США;
- Турция;
- Венгрия;
- Финляндия;
- Франция;
- Чехия;
- Швейцария;
- Швеция.
УЦОКО также обратило внимание, что некоторые локации будут доступны только в рамках дополнительной сессии НМТ-2024.
В ТЭЦ за границей с участниками тестирования будут работать украиноязычные педагоги, прошедшие подготовку от УЦОКО по проведению экзамена.
Напомним, регистрация на НМТ-2024 проходит до 11 апреля включительно. До 15 числа поступающие могут менять информацию в личных кабинетах, в частности, это касается документов и места сдачи тестирования.
Зарегистрироваться на экзамен в этом году можно с помощью приложения "Дія". Для этого в электронном кабинете нужно отдельно скачать документ об образовании, все остальные личные данные будут внесены в систему автоматически.
В период вступительной кампании участники НМТ-2023 не смогут зайти в свои персональные кабинеты. Это происходит во избежание недоразумений. В то же время, Информационная карта для формирования в PDF-формате будет доступна во вкладке "Результаты".
Сдавать экзамен в 2024 году можно будет на языках национальных меньшинств. В частности, кроме украинского, участники экзамена могут выбрать из крымскотатарского, молдавского, польского, румынского, венгерского языков. На русский тесты НМТ не будут переводить.
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