Украинцы смогут пройти НМТ-2024 в 32 странах мира. Полный список

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Украинцы смогут пройти НМТ-2024 в 32 странах мира. Полный список

Украинские поступающие, которые находятся заграницей, могут сдать Национальный мультипредметный тест в 2024 году в иностранных временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). В частности, пройти тестирование можно будет в 57 городах из 32 стран.

Об этом на официальном сайте сообщил Украинский центр оценивания качества образования. Там предупредили, что поступающим нужно не медлить с регистрацией, ведь в некоторых городах ограничено количество мест в ТЭЦ. Так что в случае, если участники НМТ не успеют создать личные кабинеты и подать заявку, им придется ехать в другой ближайший пункт прохождения тестирования.

Основная сессия пройдет в следующих странах:

Украинцы смогут пройти НМТ-2024 в 32 странах мира. Полный список
  • Австрия;
  • Азербайджан;
  • Бельгия;
  • Болгария;
  • Великобритания;
  • Грузия;
  • Дания;
  • Эстония;
  • Ирландия;
  • Испания;
  • Италия;
  • Канада;
  • Латвия;
  • Литва;
  • Люксембург;
  • Молдова;
  • Нидерланды;
  • Германия;
  • Норвегия;
  • Польша;
  • Португалия;
  • Румыния;
  • Словакия;
  • США;
  • Турция;
Видео дня
  • Венгрия;
  • Финляндия;
  • Франция;
  • Чехия;
  • Швейцария;
  • Швеция.

УЦОКО также обратило внимание, что некоторые локации будут доступны только в рамках дополнительной сессии НМТ-2024.

В ТЭЦ за границей с участниками тестирования будут работать украиноязычные педагоги, прошедшие подготовку от УЦОКО по проведению экзамена.

Напомним, регистрация на НМТ-2024 проходит до 11 апреля включительно. До 15 числа поступающие могут менять информацию в личных кабинетах, в частности, это касается документов и места сдачи тестирования.

Украинцы смогут пройти НМТ-2024 в 32 странах мира. Полный список

Зарегистрироваться на экзамен в этом году можно с помощью приложения "Дія". Для этого в электронном кабинете нужно отдельно скачать документ об образовании, все остальные личные данные будут внесены в систему автоматически.

В период вступительной кампании участники НМТ-2023 не смогут зайти в свои персональные кабинеты. Это происходит во избежание недоразумений. В то же время, Информационная карта для формирования в PDF-формате будет доступна во вкладке "Результаты".

Сдавать экзамен в 2024 году можно будет на языках национальных меньшинств. В частности, кроме украинского, участники экзамена могут выбрать из крымскотатарского, молдавского, польского, румынского, венгерского языков. На русский тесты НМТ не будут переводить.

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