В Харькове решили перенести зимние каникулы: новая дата

В Харькове решили снова перенести зимние каникулы. Отдыхать школьники начнут раньше чем планировалось.

Формально учеба закончится 27 декабря, но по факту – за несколько дней до официальной даты. Об этом сообщили в мэрии города, информирует Vgoroge.Харьков.

Местные власти передумали переносить зимние каникулы на более позднее время. Отдых должен начаться 28 декабря. Однако по факту он "стартует" еще раньше – в субботу, 25 декабря.

25 декабря – католическое Рождество, поэтому понедельник у украинцев праздничный выходной. Так что последний учебный день второй четверти у школьникова будет еще в пятницу, 24 декабря.

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В мэрии отметили, что классные руководители уже оповещают о новой дате каникул в родительских чатах. Почему там передумали насчет даты каникул, не уточняется.

В начале ноября директор департамента образования городского совета Харькова Ольга Деменко анонсировала начало зимних каникул 30 декабря, а также что к учебному году в июне добавят неделю. Все из-за осенних каникул, которые из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вместо одной недели решили продлить до трех.

Министерство образования и науки рекомендовало школам в учебном году 2021/2022 провести зимние каникулы с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. То есть в Харькове все-таки решили отправить школьников отдыхать по графику МОН.

Подробнее о том, почему отдых может начаться в каждой школе по-разному – читайте в нашем материале "Зимние каникулы 2021 в Украине: когда и сколько будут отдыхать школьники".