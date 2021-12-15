В Харькове решили перенести зимние каникулы: новая дата
В Харькове решили снова перенести зимние каникулы. Отдыхать школьники начнут раньше чем планировалось.
Формально учеба закончится 27 декабря, но по факту – за несколько дней до официальной даты. Об этом сообщили в мэрии города, информирует Vgoroge.Харьков.
Местные власти передумали переносить зимние каникулы на более позднее время. Отдых должен начаться 28 декабря. Однако по факту он "стартует" еще раньше – в субботу, 25 декабря.
25 декабря – католическое Рождество, поэтому понедельник у украинцев праздничный выходной. Так что последний учебный день второй четверти у школьникова будет еще в пятницу, 24 декабря.
В мэрии отметили, что классные руководители уже оповещают о новой дате каникул в родительских чатах. Почему там передумали насчет даты каникул, не уточняется.
В начале ноября директор департамента образования городского совета Харькова Ольга Деменко анонсировала начало зимних каникул 30 декабря, а также что к учебному году в июне добавят неделю. Все из-за осенних каникул, которые из-за ухудшения ситуации с коронавирусом вместо одной недели решили продлить до трех.
Министерство образования и науки рекомендовало школам в учебном году 2021/2022 провести зимние каникулы с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. То есть в Харькове все-таки решили отправить школьников отдыхать по графику МОН.
Подробнее о том, почему отдых может начаться в каждой школе по-разному – читайте в нашем материале "Зимние каникулы 2021 в Украине: когда и сколько будут отдыхать школьники".
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве школьники уйдут на зимние каникулы по плану – с 25 декабря. Причин переносить старт отдыха столичные власти не видят. Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский пояснил, что рост заболеваемости COVID-19 удалось остановить, и все школы столицы работают в обычном режиме.