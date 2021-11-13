Зимние каникулы 2021 в Украине: когда и сколько будут отдыхать школьники

В Украине на 8 ноября ученики почти 1000 школ все еще были на осеннем отдыхе. Но до Нового года осталось чуть меньше двух месяцев, а это значит – не за горами уже зимние каникулы.

Министерство образования и науки утвердило график отдыха школьников на весь учебный год 2021-2022. Но, вероятнее всего, как и осенние, зимние каникулы пойдут не по плану. OBOZREVATEL рассказывает все, что об этом известно.

Учебный год в большинстве украинских школ состоит из двух семестров (есть школы, где учатся по триместрам), каждый из которых делится на две четверти. Отдыхают ученики четыре раза в год. Весной и осенью каникулы должны длиться одну неделю, зимой – две. Лето полностью в распоряжении школьников, конечно, за исключением выпускников, которым надо сдавать ВНО.

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На учебный год 2021-2022 Министерство образования и науки утвердило такой график каникул:

осенние каникулы – с 25 по 31 октября 2021 года;

зимние каникулы – с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года;

весенние каникулы – с 28 марта 2022 года по 3 апреля 2022 года;

летние каникулы – с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года.

При этом все каникулы, кроме летних, не могут превышать 30 дней. А дети так или иначе за учебный год должны отучиться определенное количество часов:

ученики 1-4 классов – 720 часов;

ученики 5- 9 классов – 890 часов;

ученики 10-11 классов –1110 часов.

Но есть одно "но". График МОН – рекомендация, а не обязательное руководство к действию. На дату каникул могут повлиять форс-мажоры, такие как высокий уровень заболеваемости COVID-19, гриппом, ОРВИ, проблемы с отоплением. Подвинуть каникулы могут и удобства ради. Например, чтобы после праздничного четверга не заставлять детей выходить на один день учебы в пятницу.

Все это произошло с осенними каникулами. В каждом отдельном регионе, населенном пункте и даже школах одного города или общины отдыхали по-разному. Одна из причин – иногда только формальная автономия школ при фактической власти местных органов самоуправления.

В итоге в "красной" зоне могли отправлять учеников с 1 по 11 класс на дистанционку или каникулы, хотя все 100% сотрудников были полностью вакцинированы. И не менять решение, даже когда с 8 ноября отстранили всех, у кого нет прививок – а таких директоров, учителей, поваров и других работников школ было около 7% по всей Украине. Более того, хотя до зимних каникул осталось меньше двух месяцев, на то же 8 ноября ученики почти 1000 школ все еще не вернулись с осенних.

Больше всего таких в трех регионах:

Харьковской области – 285;

Ривненской – 213;

Николаевской – 113.

Так что на вопрос, когда будут зимние каникулы – точного ответа нет. Вероятнее всего, повторится ситуация, как с осенним отдыхом. Где-то начнется раньше, где-то по графику МОН, где-то позже. Но очевидно, что очень многое будет зависеть от ситуации с заболеваемостью COVID-19.

Хотя, например, в Харькове уже определились, что зимние каникулы начнутся позже – не с 25 декабря, а с 30 декабря. Но полностью уверенным во времена пандемии никто и ни в чем быть не может. По состоянию на 12 ноября в Украине 18 регионов в "красной" зоне, а совсем скоро может стать 19-ть – на ее пороге Винницкая область.

Для работы в офлайн-режиме в школах должен быть вакцинирован от коронавируса определенный процент сотрудников – 80% в "желтой" и "оранжевой" (нужна хотя бы одна доза) и 100% в "красной" (только обе дозы). Все они должны иметь документы, подтверждающие наличие прививки против COVID-19, медицинских противопоказаний или справки переболевших. Если уровень привитых ниже – школа должна переходить на дистанционное обучение, за исключением учеников 1-4 классов. Об этом говорится в постановлении Кабмина №1236.