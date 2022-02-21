В США мальчик принес в школу заряженный пистолет: хотел 'застрелить зомби'

В США ученик начальной школы принес в школу заряженный пистолет. Мальчик хотел "отстрелять зомби".

Пистолет принадлежит дедушке школьника. Мужчину арестовали, поскольку именно он несет ответственность за сохранность оружия, – сообщает CNN.

ЧП произошло в городе Лоренс, штат Южная Каролина. Как сообщил представитель полиции Лоренса лейтенант Скотт Франклин, сотрудник начальной школы в Лоренсе нашел "небольшой пистолет" на стуле в одном из классов.

Сотрудник немедленно уведомил об этом школьную администрацию и школьного сотрудника по ресурсам, которые затем изъяли огнестрельное оружие.

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Детектив Дж. К. Брюингтон из полицейского управления Лоренса сообщил, что ребенок принес в школу пистолет, чтобы "отстрелять зомби". Сколько лет школьнику и в каком классе он учится, не уточняется.

Амека Томас, суперинтендант 55-го школьного округа округа Лоренс, отметила, что полицейские прибыли в школу в течение "считанных минут". Она также добавила, что обнаруживший пистолет сотрудник действовал в соответствии со школьным протоколом.

Согласно дисциплинарному кодексу школьного округа, ученика, который принес оружие, отстранили. Инцидент подлежит дисциплинарному рассмотрению.

"Мы признаем серьезность этого инцидента и благодарны за то, что никто не пострадал", – подчеркнула Томас.

Суперинтендант также обнародовала заявление об инциденте на веб-сайте школьного округа, в котором говорится, что никаких угроз в отношении учащихся или сотрудников не поступало. Томас попросила родителей каждый день проверять рюкзаки своих детей перед выходом в школу, чтобы убедиться – нет ли там чего-либо опасного.

"Если у вас есть какие-то опасения, поделитесь ими с учителем вашего ребенка, директором или школьным психологом", – призвала она.

Лейтенант Скотт Франклин отметил, что власти сразу установили – мальчик взял пистолет из дома своего дедушки. Как сообщил полицейский, дедушка был арестован и обвинен в противоправном поведении по отношению к ребенку.

"Дедушка нес ответственность за сохранность оружия", – пояснил детектив Дж. К. Брюингтон из полицейского управления Лоренса.

Во время слушания 19 февраля судья установил залог в размере $40 тыс. для дедушки, чья следующая явка в суд назначена на 18 марта. Неясно, есть ли у мужчины адвокат и смог ли он внести залог.

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