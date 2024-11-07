Винницкий ответил родителям абитуриентов, которые критиковали НМТ-2024 по математике: тесты должны быть сложные, снижать уровень не будем

Министерство образования и науки не планирует снижать уровень сложности НМТ по математике, несмотря на то, что в прошлом году и выпускники и их родители критиковали задания за сложность. В ведомстве считают, что следует не снижать уровень тестирования, а улучшать школьное образование в математическом направлении.

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Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в подкасте "Дофамин для образования" признал, что в этом году, как и в прошлые годы, результаты НМТ по математике "не впечатляют". Задания, по его словам, сложнее, чем те, которые сдают выпускники в Западной Европе или в Северной Америке.

"Я смотрю на своих детей: они гораздо лучше знают математику, чем я, являющийся выпускником школы в Канаде. И это хорошо, что они ее знают. Но тесты есть, а из года в год наши результаты в математике не впечатляют. И что с этим делать? Не снижать уровень тестирования, очевидно, а улучшать школьное образование именно в математическом направлении", – отметил представитель МОН.

Винницкий считает, что важнейшей реформой, которую нужно провести в высшем образовании, является создание старшей профильной школы. Это должно быть в фокусе внимания в первую очередь.

"Сделайте нормальную старшую профильную школу, чтобы улучшить 12-летнюю программу (именно 12-летнюю, потому что мы единственная страна в Европе, которая не имеет 12-летней школы). Сделайте так, чтобы поступающий в высшее образование имел уже 18, а не 17 лет, – тогда мы сможем говорить о качественном высшем образовании, в частности возвращаться к вопросам математики, физики, химии и т.д. Очень часто база для тех специальностей теряется где-то на уровне 9 класса. И если мы потеряем ее на уровне 9 класса, то уже не подтянем до 11-12-го, и очевидно поэтому у нас мало поступающих на том уровне", – пояснил он.

Замминистра предложил посмотреть на математику, как на дополнительный иностранный язык. Знание еще одного языка – это хорошо для ученика и не подвергается сомнению. Возможно, так же следует воспринимать и математику.

"Это же на самом деле средство коммуникации, это образ мышления, равно как и другой язык, способ понимания мира вокруг. Математика – это просто еще один язык. Мы же не ставим под сомнение, что ребенок должен знать английский язык. Очевидно потому, что сегодня без английского языка ты в мире не справишься. А почему мы считаем математику чем-то другим?" – сказал Винницкий.

Руководитель ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ГО "Смарт образование"⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ Галина Титиш в контексте НМТ по математике со своей стороны отметила, что уровень знаний математики позволяет определить, насколько человек способен учиться на втором уровне образования, то есть получать высшее образование.

"Недавно в Киев приезжала Барбара Окли. И Юрий Чопьюк – он методист нашей организации по математике – прислал мне фрагмент ее книги, где речь идет о математике. На самом деле математика, кроме того, что дает понимание того, как работать с дробями и процентами, дает еще и системное абстрактное мышление, которое используют потом в изучении других дисциплин. И в экономике оно тоже работает таким образом, и в других предметах. И вот в этой книге Барбара Окли говорит, что ребенок, овладевший одним иностранным языком, потом значительно легче изучает второй и третий, потому что алгоритмы и система овладения языком уже наработаны", – отметила Титиш.

Напомним, что хуже всего в 2024 году поступающие справились с НМТ по математике. По этому предмету ученики имели всего 132,5 балла. Родители школьников забили тревогу из-за тестирования по математике. Они заявили, что некоторые выпускники проходили тестирование "методом тыка". Кроме того, на экзамене были вопросы, темы которых не проходили в школе.

Как сообщал OBOZ.UA, почти 10 тысяч выпускников 2024 года не смогли сдать НМТ и упустили возможность поступить в этом году в заведения высшего образования. В общей сложности на экзамен зарегистрировался 234 321 школьник, а получили результаты тестирования 224 565 абитуриентов.

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