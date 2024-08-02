Власти Ривне дали окончательный ответ об обучении в школах по субботам

В Ривне уроков по субботам не будет. В этом заверил руководитель управления образования и науки Андрей Мазур.

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По словам чиновника, учебный год начнется 2 сентября в обычном 5-дневном формате. Об этом сообщило Радио Трек.

"В Ривне идею обучения в школах по субботам даже не рассматривают. Учебный год начнется 2 сентября в привычном, 5-дневном формате", – сказал Мазур.

Напомним, в первом семестре школьники Житомира будут учиться по субботам. Дополнительные уроки будут проводить для того, чтобы продлить каникулы при длительном выключении электроэнергии и избежать онлайна. После зимы субботняя учеба будет отменена.

Известно, что украинские школы начнут учебный год 2 сентября 2024 в понедельник, а завершат 30 июня 2025-го. Такое решение принял Кабинет Министров. Областные администрации должны обеспечить организацию процесса ввиду ситуации безопасности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в одном из университетов Украины зимние каникулы продлятся три месяца.

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