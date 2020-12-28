За высокие баллы на ВНО в 2021 году раздадут премии. Документ

В Украине с 2021 года будут награждать премиями президента выпускников, которые получат высокие баллы на ВНО.

Соответствующее решение принял Кабинет министров Украины на заседании 28 декабря. Об этом на своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко (чтобы посмотреть копию документа, доскролльте страницу до конца).

За лучшие баллы на ВНО можно будет получить премии

Политик уточнил, что для реализации инициативы на 2021 год было выделено 100 тысяч гривен. То есть, 20 учеников получат премию в размере 5 тысяч гривен.

В документе сказано, что премии будут выплачивать "с целью повышения интеллектуального потенциала общества и поощрения одаренных учащихся".

Копия указа президента Telegram / Гончаренко

Пост Гончаренко в Telegram Скриншот

Напомним, 12 августа президент Украины Владимир Зеленский лично поздравил выпускников, набравших наибольшее количество баллов на ВНО 2020 года.

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