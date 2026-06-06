Что общего у 'капи', 'рядна' и 'верети'? Жители разных регионов Украины устроили дискуссию из-за слова, которое знают все

Мы уже не раз обращались к теме интересных диалектных слов украинского языка – рассказывали, как в разных регионах называют удар щелбан, выясняли, что такое "куняти" и чем оно отличается от "кимарити", и узнавали у херсонцев, как пользоваться бальзамкой. И вот в Threads новая дискуссия: как называют кусок текстиля, которым накрывают мебель или кладут на землю во время пикника?

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Обсуждение запустила пользовательница Оксана Рапута. Она рассказала, что ее муж засмеялся, когда она назвала этот предмет так, как называли на ее малой родине – "редюшка". Поэтому она решила поинтересоваться другими диалектными вариантами названия обычного покрывала. А именно о нем шла речь в ее заметке.

Ожидаемо, наиболее распространенным вариантом оказалось нормативное существительное "покривало". Так в украинском языке называют кусок ткани, которым что-то накрывают или под которым что-то прячут. Но встречались и другие варианты.

Например, выяснилось, что "редюшка" может произноситься и через ж – "рядюжка". Но чаще встречается родственное с ним "рядно". Тоже, кстати, вполне нормативное слово, которым описывают покрывало из плотной домотканой ткани – "ряднини". Бытует также вариант "капа" – это слово в значении "покрывало" можно найти, в частности, в словаре Гринченко.

Из западных регионов пришел вариант "коцик". Правда, его правильное толкование указывает на то, что это покрывало, изготовленное именно из шерсти. Случались также такие региональные синонимы как "барикан" или "баракан", "марселеве одіяло" или "верета".

А несколько комментаторов поделились, что покрывала в их регионах имели разное название, в зависимости от состояния. "У нас если застилать на диван или скамейку, или на пикник, то "покривало". Если сорванные сорняки с огорода или другой мусор, то "рядно"", – написала одна комментаторка. А другая добавила: ""Капа" – новая, на кровать. "Верета" – списанная на хозяйство".

Итак, более глубокое исследование лексики даже просто в соцсетях показывает: украинский язык невероятно богат. И все эти колоритные региональные слова заслуживают сохранения и защиты.

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