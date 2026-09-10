"Дети не учатся – они отбывают барщину". Педагог увидел в PISA 2025 "безжалостный приговор" украинскому образованию

Двое из трех украинских подростков считают, что обучение в школе не имеет отношения к их будущему и успешной карьере, а около половины учеников не владеют базовыми навыками чтения и математики. Данные международного исследования PISA 2025 свидетельствуют о глубоком кризисе в украинской школе, который пытаются прикрыть формальными отчетами профильных чиновников.

Об этом отметил украинский образовательный эксперт и бывший директор Винницкого лицея № 9 Александр Козлов. Он подчеркнул, что пока чиновники отчитываются о том, что "система выстояла", реальный образовательный процесс теряет доверие и интерес со стороны самих детей. Педагог считает, что результаты PISA 2025 — это "официальное объявление банкротства всей чиновничьей пирамиды".

"Пока руководство Министерства образования и науки в своих уютных кабинетах каждую неделю выдумывает новые пафосные лозунги о "несокрушимости отечественного образования" и торжественно сообщает, что "система выстояла", сами дети вынесли этой бумажной крепости окончательный и беспощадный приговор. 64% украинских подростков считают, что учеба в школе не имеет никакого отношения к их будущему и успешной карьере. Это не просто цифра. Это официальное объявление о банкротстве всей чиновничьей пирамиды. Это двое из трех украинских детей, которые ежедневно просыпаются в семь утра, чтобы восемь часов подряд отбывать изнурительную каторгу", – пишет Козлов.

По мнению педагога и отца двоих школьников, главная причина таких результатов заключается не в истощенных учителях или учениках, а в оторванности Министерства образования и науки от реальности. Вместо внедрения критического мышления, цифровой гигиены и финансовой грамотности МОН заставляет школу работать по устаревшим программам и вести бесконечную бюрократическую отчетность. Из-за этого современные подростки вынуждены приобретать жизненно необходимые навыки самостоятельно, обращаясь к интернету и репетиторам, а школьные уроки воспринимают как изнурительное препятствие и "барщину", которую нужно перетерпеть, чтобы получить аттестат.

"Как отец восьмиклассника и девятиклассницы, я уже просто устал сдерживать гнев. Каждый божий вечер я наблюдаю, как мои дети теряют дух под завалами бессмысленной макулатуры. Они не учатся – они отбывают барщину. Они зазубривают оторванные от жизни параграфы из учебников, конспектируют тонны пустого текста и решают абстрактные задачи только для того, чтобы от них отстали", — делится педагог.

Он подытожил, что профильное ведомство сохранило систему, однако окончательно утратило детей, ведь они уже живут в реальном мире, а чиновники до сих пор – в бумажном.

Напомним, что лишь 55% подростков достигают базового уровня читательской грамотности ( уровень 2 и выше), а 45% школьников остаются ниже этого уровня. При этом только 0,7% учеников имеют наивысший уровень (5–6). Так, в среднем дети набрали 418 баллов по чтению в 2025 году, тогда как в 2022-м этот показатель составлял 427, а в 2018-м – 466. Чтение стало областью с самым низким результатом среди трех основных направлений. При этом девочки опережают мальчиков по чтению на 32 балла.

Почти половина украинских школьников не достигает уровня по математике, который в PISA считается базовым. Так, 15-летние школьники набирают в среднем 431 балл. В 2022 году этот показатель составлял 440 баллов, в 2018-м — 453. Базового уровня математической грамотности (уровня 2 или выше) достигают 54% учеников. Таким образом, почти половина школьников — 46% не демонстрируют минимального набора математических знаний и умений. До самых высоких уровней (5–6) доходят лишь 2,6% подростков.

Средний результат стран ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) по математике в PISA 2025 составляет 463 балла, что на 32 балла больше, чем в Украине.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что китайский 15-летний школьник опережает среднего ученика ОЭСР на 5 лет обучения.

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