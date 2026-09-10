"Дети не учатся – они отбывают барщину". Педагог увидел в PISA 2025 "безжалостный приговор" украинскому образованию

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Иллюстративное изображение. Школьники на уроке
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Двое из трех украинских подростков считают, что обучение в школе не имеет отношения к их будущему и успешной карьере, а около половины учеников не владеют базовыми навыками чтения и математики. Данные международного исследования PISA 2025 свидетельствуют о глубоком кризисе в украинской школе, который пытаются прикрыть формальными отчетами профильных чиновников.

Об этом отметил украинский образовательный эксперт и бывший директор Винницкого лицея № 9 Александр Козлов. Он подчеркнул, что пока чиновники отчитываются о том, что "система выстояла", реальный образовательный процесс теряет доверие и интерес со стороны самих детей. Педагог считает, что результаты PISA 2025 — это "официальное объявление банкротства всей чиновничьей пирамиды".

Педагог вынес безжалостный приговор украинскому образованию

"Пока руководство Министерства образования и науки в своих уютных кабинетах каждую неделю выдумывает новые пафосные лозунги о "несокрушимости отечественного образования" и торжественно сообщает, что "система выстояла", сами дети вынесли этой бумажной крепости окончательный и беспощадный приговор. 64% украинских подростков считают, что учеба в школе не имеет никакого отношения к их будущему и успешной карьере. Это не просто цифра. Это официальное объявление о банкротстве всей чиновничьей пирамиды. Это двое из трех украинских детей, которые ежедневно просыпаются в семь утра, чтобы восемь часов подряд отбывать изнурительную каторгу", – пишет Козлов.

Эксперт в области образования подвел итоги PISA 2025

По мнению педагога и отца двоих школьников, главная причина таких результатов заключается не в истощенных учителях или учениках, а в оторванности Министерства образования и науки от реальности. Вместо внедрения критического мышления, цифровой гигиены и финансовой грамотности МОН заставляет школу работать по устаревшим программам и вести бесконечную бюрократическую отчетность. Из-за этого современные подростки вынуждены приобретать жизненно необходимые навыки самостоятельно, обращаясь к интернету и репетиторам, а школьные уроки воспринимают как изнурительное препятствие и "барщину", которую нужно перетерпеть, чтобы получить аттестат.

"Как отец восьмиклассника и девятиклассницы, я уже просто устал сдерживать гнев. Каждый божий вечер я наблюдаю, как мои дети теряют дух под завалами бессмысленной макулатуры. Они не учатся – они отбывают барщину. Они зазубривают оторванные от жизни параграфы из учебников, конспектируют тонны пустого текста и решают абстрактные задачи только для того, чтобы от них отстали", — делится педагог.

Он подытожил, что профильное ведомство сохранило систему, однако окончательно утратило детей, ведь они уже живут в реальном мире, а чиновники до сих пор – в бумажном.

Сколько учеников не достигли базового уровня по чтению

Напомним, что лишь 55% подростков достигают базового уровня читательской грамотности ( уровень 2 и выше), а 45% школьников остаются ниже этого уровня. При этом только 0,7% учеников имеют наивысший уровень (5–6). Так, в среднем дети набрали 418 баллов по чтению в 2025 году, тогда как в 2022-м этот показатель составлял 427, а в 2018-м – 466. Чтение стало областью с самым низким результатом среди трех основных направлений. При этом девочки опережают мальчиков по чтению на 32 балла.

Украинские подростки отстают от своих сверстников из стран ОЭСР

Почти половина украинских школьников не достигает уровня по математике, который в PISA считается базовым. Так, 15-летние школьники набирают в среднем 431 балл. В 2022 году этот показатель составлял 440 баллов, в 2018-м — 453. Базового уровня математической грамотности (уровня 2 или выше) достигают 54% учеников. Таким образом, почти половина школьников — 46% не демонстрируют минимального набора математических знаний и умений. До самых высоких уровней (5–6) доходят лишь 2,6% подростков.

Средний результат стран ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) по математике в PISA 2025 составляет 463 балла, что на 32 балла больше, чем в Украине.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что китайский 15-летний школьник опережает среднего ученика ОЭСР на 5 лет обучения.

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