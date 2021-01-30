В МОН придумали "замену" красных дипломов для отличников в Украине

Минюст Украины зарегистрировал приказ МОН, который утверждает формы выдачи документов о высшем образовании, где предусмотрены в том числе так называемые красные дипломы – в них можно будетуказать информацию об отличных достижениях.

Приказ "Об утверждении форм документов о высшем образовании (научные степени) и приложения к ним, образца академической справки" зарегистрировали 29 января, сообщается на сайте Министерства образования и науки Украины.

В этом документе сказано, что в дипломах младшего бакалавра, бакалавра, магистра, выдаваемые вузами, может указываться информация об особых достижениях и/или отличиях.

Эту отметку разрешается ставить на дипломе, а также указать в пункте 6.2.4 приложения к диплому европейского образца.

Строка с записью дополнительной информации предполагается в случае отличия.

Напомним:

29 декабря министр Сергей Шкарлет подписал приказ об утверждении новых форм документов о высшем образовании и научных степенях. Красных дипломов там предусмотрено не было.

В МОН позже пояснили, что дипломы с отличием в Украине отменять не будут.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр образования Сергей Шкарлет заявил о планах МОН изменить формат ВНО.

Министерство образования и науки уже отменило обязательное комплексное Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе. В 2021 году сдавать тест будут только абитуриенты, поступающие на гуманитарные и социальные специальности.

Также в Украине могут пересмотреть количество обязательных предметов для старшеклассников – они получат возможность сами выбирать их для изучения.