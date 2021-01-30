У МОН придумали "заміну" червоних дипломів для відмінників в Україні

Мін'юст України зареєстрував наказ МОН, який затверджує форми видачі документів про вищу освіту, де передбачені зокрема й так звані червоні дипломи – у них можна буде вказати інформацію про відмінні досягнення.

Наказ "Про затвердження форм документів про вищу освіту (наукові ступені) і додатка до них, зразка академічної довідки" зареєстрували 29 січня, повідомляється на сайті Міністерства освіти та науки України.

У цьому документі сказано, що в дипломах молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, що видаються вишами, може вказуватися інформація про особливі досягнення та/або відзнаки.

Цю позначку дозволяється ставити на дипломі, а також вказати в пункті 6.2.4 додатка до диплома європейського зразка.

Рядок із записом додаткової інформації передбачається в разі відзнаки.

Нагадаємо:

29 грудня міністр Сергій Шкарлет підписав наказ про затвердження нових форм документів про вищу освіту та наукові ступені. Червоних дипломів там передбачено не було.

У МОН пізніше пояснили, що дипломи з відзнакою в Україні не скасовуватимуть.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр освіти Сергій Шкарлет заявив про плани МОН змінити формат ЗНО.

Міністерство освіти і науки вже скасувало обов'язкове комплексне Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури. У 2021 року здавати тест будуть тільки абітурієнти, що вступають на гуманітарні та соціальні спеціальності.

Також в Україні можуть переглянути кількість обов'язкових предметів для старшокласників – вони отримають можливість самі вибирати їх для вивчення.